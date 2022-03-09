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Російські окупанти зазнають величезних втрат особового складу, техніки – дані за добу

Наталія Магдик
9 березня, 09:37
Кількість знищеної техніки російських військових значно зросла

Ворог стирається за українську територію / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують зазнавати розгромних втрат, намагаючись захопити українські землі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.03 (включно) орієнтовно становлять:

особового складу – понад 12 тисяч осіб,
танків ‒ 317,
ББМ – 1070,
артилерійських систем -120,
РСЗВ – 56,
засобів ППО – 28,
літаків – 49,
гелікоптерів – 81,
автомобільної техніки – 482,
кораблів/катерів – 3,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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