Російські окупанти зазнають величезних втрат особового складу, техніки – дані за добу

Ворог стирається за українську територію / Фото: Колаж: Сьогодні
Окупанти продовжують зазнавати розгромних втрат, намагаючись захопити українські землі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.03 (включно) орієнтовно становлять:
особового складу – понад 12 тисяч осіб,
танків ‒ 317,
ББМ – 1070,
артилерійських систем -120,
РСЗВ – 56,
засобів ППО – 28,
літаків – 49,
гелікоптерів – 81,
автомобільної техніки – 482,
кораблів/катерів – 3,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
14-й день війни в Україні
- Україна два тижні протистоїть російському воєнному вторгненню. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах певних операційних зон. Окупанти намагаються захопити українські міста у будь-який спосіб.
- Зараз найскладніша ситуація у Харківській та Сумській областях.
- Розвідка США переконана, що президент РФ Володимир Путін може розпочати ескалацію в Україні. Його не зупинять навіть воєнні невдачі та економічні труднощі, спричинені міжнародними санкціями.
- Перші добровольці Міжнародного легіону у складі територіальної оборони України заступили на пост – вони допомагають українським силам стримувати наступ російських окупантів на підступах до Києва.
- Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в Україну їдуть добровольці з 52 країн світу, які приєднаються до Міжнародного легіону для боротьби з вторгненням РФ.