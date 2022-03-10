Російські окупанти обстріляли Сумську область з авіації

Окупанти продовжують вести вогонь/Фото: колаж: "Сьогодні"

Авіація російських окупантів бомбила околиці Сум і село Битицю. Удар був близько 00:40.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Деталі

"Охтирка. Кожного разу боляче говорити про неї. Російська авіація знову бомбила житлові квартали близько пів на першу ночі 10 березня", — повідомив Живицький.

Деталі уточнюються.

Ситуація в Україні минулої доби

Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.

Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально стерли бомбами з лиця землі.

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. Російські військові, які потрапляють у полон, розпочали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.

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