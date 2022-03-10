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Російські окупанти обстріляли Сумську область з авіації

Володимир Козир
10 березня, 03:45
Ворог відкриває вогонь по мирному населенню

Окупанти продовжують вести вогонь/Фото: колаж: "Сьогодні"

Авіація російських окупантів бомбила околиці Сум і село Битицю. Удар був близько 00:40.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Деталі

"Охтирка. Кожного разу боляче говорити про неї. Російська авіація знову бомбила житлові квартали близько пів на першу ночі 10 березня", — повідомив Живицький.

Деталі уточнюються.

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