Російські окупанти вбили легендарного захисника України (фото)

Яшка Циганков загинув у боях за Ізюм/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 9 березня, загинув легендарний український боєць Яшка Циганков. Чоловік з перших днів війни на Донбасі боровся з російськими окупантами. Він загинув у боях за Ізюм.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

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"Він знав, що буде війна, і він не сумнівався, що ми переможемо. І він віддав себе своєму народу", – написав журналіст.

Загиблий захисник Яшка Циганков/Фото: Facebook/Юлія Толмахова

Останній пост Яшки Циганкова у Facebook був про Ізюм. Він просив допомогти в обороні міста медиків, готових до роботи в умовах вуличних боїв і снайперів. А також просив волонтерів допомогти "гуманітаркою" та їжею жителям Ізюму. Про це він написав за день до смерті.

"Він точно був не з тих, хто боїться арти й авіації... В черговий раз переконуюсь, що кращі ідуть на небо першими, нам ще треба вибороти таку нагороду... Побачимось незабаром..." — написав білоруський опозиціонер і доброволець Ян Мельников.

Волонтери теж згадують захисника в Facebook.

"Ти загинув, захищаючи рідну Україну. Тримай небо над нами та спочивай з миром. Вічна та світла тобі пам'ять. Ідуть від нас найкращі.Ось і ти, друже, поповнив небесне військо", – написала волонтерка Юлія Толмачова.

Окупанти стріляють у всіх

Під час евакуації мирних жителів із Демидова ворог відкрив вогонь, внаслідок обстрілу один поліцейський загинув, ще двоє людей тяжко поранені.

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Про це на сторінці Facebook повідомила поліція Київської області.

"Героїчно загинув поліцейський Київщини старший сержант Олексій Пономаренко. Заради порятунку людей Олексій заплатив найдорожчим – своїм життям. Пишаємося мужністю та самопожертвою поліцейського. Навіть смерть товаришів нас не зупинить. Ми продовжимо служити та захищати, захищати свою Батьківщину та рятувати людей!" – заявив Андрій Нєбитов.

Також повідомляється, що з окупації вдалося вивести 100 мирних жителів, 30 з яких – діти!

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