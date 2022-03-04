Російські полонені в Україні: опубліковані перші списки

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Радник голови МВС України Антон Геращенко опублікував перший список військовополонених солдатів Росії, обманом залучених на територію мирної України.

Раніше він заявляв, що матері російських солдатів зможуть їх забрати з полону, якщо особисто приїдуть за ними до Києва.

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"Матері Росії, приїжджайте до Києва і забирайте Ваших синів. Після того пекла, яке вони пережили, вторгнувшись на нашу землю, ми точно знаємо, що ніхто з них більше і пальця не підніме проти України!" – написав він.

Для того, щоб дізнатися, чи знаходиться людина в полоні, можна зателефонувати на гарячу телефонну лінію Міністерства Оборони України – "Повернися живим із України" на багатоканальні телефони.

+380894201860

+380894201861

+380894201862

Або написати на пошту Vernis_iz_ukraine@gmail.com

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Потім, якщо отримано підтвердження, що хтось перебуває в полоні, матері російських солдатів мають дістатися до Києва.

"Після вторгнення фашистської армії Путіна та закриття повітряного простору, це можна зробити тільки таким способом. Добирайтеся до Калінінграда чи Мінська. Звідти автобусами чи на таксі до Польського кордону. Потім через територію Польщі потрібно буде дістатися до КПП з Україною. Там Вас зустрінуть та супроводять до Києва, де передадуть Вам Вашого сина", – написав Геращенко.

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