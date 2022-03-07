Російські війська "мінімально" просунулися територією України за вихідні – британська розвідка

Російські військові відстають від графіка війни, який їм дав Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

За вихідні російська армія мінімально просунулась територією України і не змогла захопити об'єкти, які планувала взяти під контроль до понеділка. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Британські розвідники вважають, що російські війська, ймовірно, досягли мінімального наземного просування протягом вихідних. Малоймовірно, що Росія успішно досягла запланованих цілей на сьогодні.

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Також повідомляється, що минулої доби авіація та артилерія РФ продовжували завдавати великих ударів по військових та цивільних об'єктах в українських містах.

"Нещодавніми цілями ударів стали Харків, Миколаїв та Чернігів, важко били по Маріуполю", – йдеться у повідомленні.

Дані розвідки

По всій Україні громадяни країни поруч із правоохоронними органами відловлюють російських диверсантів, якими інколи виявляються наші співвітчизники. Цього разу попався майор військової контррозвідки.

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CNN з посиланням на високопоставленого представника західної розвідки повідомляла, що президент країни-окупанта Володимир Путін не зміг втілити початкові плани щодо захоплення України та вигадав нову схему. Чиновники США та НАТО вважають, що Росія "бомбитиме міста до їхньої здачі", що може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

Українські спецслужби вкотре з'ясували план Путіна. Але цього разу йдеться не лише про спосіб нападу, а й його мету.

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The Guardian писала, що Росія завдасть удару одночасно по трьох напрямках: північний схід, Донбас і Крим. Головною метою військових стане спроба змусити українську владу капітулювати. Автор тексту, оглядач із міжнародних справ Саймон Тісдалл пише, що при вторгненні російської армії головними мішенями стануть резиденція президента України, Верховна Рада, міністерства, ЗМІ та Майдан Незалежності. Російська агресія під час вторгнення призведе до загибелі понад 50 тис. мирних жителів, розповідає Саймон Тісдал. За словами оглядача, ця цифра може збільшитись, якщо військові дії затягнуться.