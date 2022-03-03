Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Російські війська знову намагаються захопити Запорізьку АЕС: у місті почалася стрілянина

Марія Николаєнко
3 березня, 19:12
До Енергодару наблизилася ворожа військова техніка

Енергодар чинить опір загарбникам / Фото: Колаж: Сьогодні

Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію, що знаходиться в Енергодарі. Про це повідомляє МВС України.

"Попри те, що підступи та дорогу до Енергодару перекрили представники територіальної оборони та місцеві мешканці, до міста наблизились 2 танки та 2 бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону. Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї. А також окупанти намагаються розбити інженерні загородження аби мати доступ до дороги, що веде до станції", — йдеться у повідомленні.

Реклама

Мер міста Дмитро Орлов повідомив, що місцеві чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов.

"За попередньою інформацією, на бул. Каштановий, вул. Молодіжній під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється", — написав він.

Реклама

Оборона Енергодару

Раніше повідомлялося, що у місті енергетиків через обстріл відсутнє водопостачання і в деяких мікрорайонах немає світла.

Також стало відомо, що російські війська застосували зброю проти місцевих жителів.

2 березня вдень російські окупанти вирішили йти напролом на Енергодар, застосовуючи зброю проти мирних громадян.

Реклама

Ще добу тому мешканці Енергодару Запорізької області активно намагалися стримувати війська агресора на підході до міста з допомогою живого щита. Насамперед українці захищають від загарбників Запорізьку АЕС.

Ситуація в Україні 3 березня

  • Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи.
  • Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
  • У Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
  • Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей.
  • Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України.
  • Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.