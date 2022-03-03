Російські війська знову намагаються захопити Запорізьку АЕС: у місті почалася стрілянина

Енергодар чинить опір загарбникам / Фото: Колаж: Сьогодні
Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію, що знаходиться в Енергодарі. Про це повідомляє МВС України.
"Попри те, що підступи та дорогу до Енергодару перекрили представники територіальної оборони та місцеві мешканці, до міста наблизились 2 танки та 2 бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону. Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї. А також окупанти намагаються розбити інженерні загородження аби мати доступ до дороги, що веде до станції", — йдеться у повідомленні.
Мер міста Дмитро Орлов повідомив, що місцеві чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов.
"За попередньою інформацією, на бул. Каштановий, вул. Молодіжній під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється", — написав він.
Оборона Енергодару
Раніше повідомлялося, що у місті енергетиків через обстріл відсутнє водопостачання і в деяких мікрорайонах немає світла.
Також стало відомо, що російські війська застосували зброю проти місцевих жителів.
2 березня вдень російські окупанти вирішили йти напролом на Енергодар, застосовуючи зброю проти мирних громадян.
Ще добу тому мешканці Енергодару Запорізької області активно намагалися стримувати війська агресора на підході до міста з допомогою живого щита. Насамперед українці захищають від загарбників Запорізьку АЕС.
Ситуація в Україні 3 березня
- Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні було чути вибухи.
- Тим часом Гаазький трибунал вже розпочав розслідування воєнних злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
- У Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, який вистояв під час Другої світової війни
- Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожого обстрілу загинули 8 людей.
- Митрополит Сімферопольський та Кримський Климент звернувся до матерів Росії. Він засудив війну, започатковану Російською Федерацією проти України.
- Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким із них – посмертно.