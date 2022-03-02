Кулеба домовився з Британією про нове покарання для РФ

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

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"Скоординував нові санкції проти Росії за її варварську агресію проти України, а також кроки щодо закриття будь-яких лазівок та незалишення Росії шансів обійти поточні та майбутні санкції", – йдеться у повідомленні.

Санкції від BMW для РФ

Концерн BMW зупиняє виробництво своїх автомобілів на калінінградському заводі "Автотор". Також припиняється постачання машин на російський ринок.

"Через поточну геополітичну ситуацію ми зупинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок до подальшого повідомлення", – заявили в концерні.

Крім цього, у BMW допускають зупинку виробництва і на інших заводах компанії через збій ланцюжків постачання та закриття кількох постачальників в Україні.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про заборону російським літакам перебувати у повітряному просторі США. Оскільки в Росії живуть громадяни Штатів, офіційні особи готують план, як їм залишити країну.

У Росії паніка

На тлі новин про відключення від SWIFT, санкції проти Центробанку та інших заходів у відповідь проти економіки РФ у росіян почалася справжня паніка.

Черги до банкоматів стоять з 5-ї ранку і досягають кількох сотень метрів завдовжки, а готівка, яку масово намагаються зняти люди, швидко закінчується.

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"Сьогодні" писали, що Україна вимагає відключити РФ від платіжних систем Visa та MasterCard і що буде з картками росіян у разі від'єднання від SWIFT.