Зростання захворюваності та нові випадки "Омікрону": яка COVID-ситуація в Україні

В Україні новий сплеск хворих на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні станом на 18 січня зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Також МОЗ оновило карантинні зони – тепер помаранчевими стали чотири області.
Сайт "Сьогодні" докладно розповість про ситуацію з коронавірусом в Україні.
Статистика коронавірусу
В Україні минулої доби, 17 січня, зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, це на 3 486 випадків більше, ніж за 16 січня.
Також минулої доби:
- госпіталізовано – 1 125 осіб;
- летальних наслідків – 188;
- одужало – 5 761 особа.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 768 088 осіб;
- одужало – 3 561 923 особи;
- летальних наслідків – 98 549.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 972;
Вінницька область – 372;
Волинська область – 142;
Дніпропетровська область – 286;
Донецька область – 365;
Житомирська область – 58;
Закарпатська область – 230;
Запорізька область – 188;
Івано-Франківська область – 640;
Київська область – 345;
Кіровоградська область – 61;
Луганська область – 207;
Львівська область – 870;
Миколаївська область – 148;
Одеська область – 350;
Полтавська область – 473;
Рівненська область – 370;
Сумська область – 384;
Тернопільська область – 282;
Харківська область – 678;
Херсонська область – 58;
Хмельницька область – 239;
Черкаська область – 214;
Чернівецька область – 475;
Чернігівська область – 151.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
В Україні "росте" "помаранчева зона"
Станом на 18 січня в Україні зросла "помаранчева" карантинна зона. Тепер у епіднебезпеці чотири області.
Наразі в "помаранчевій зоні" перебувають такі області:
- Івано-Франківська – три критичні показники (нові COVID-випадки, рівень та динаміка госпіталізацій);
- Рівненська – критичний показник нових COVID-випадків;
- Сумська – критичний показник нових COVID-випадків;
- Чернівецька – критичний показник нових COVID-випадків.
Карантинні зони в Україні станом на 18 січня. Скріншот
Перші випадки "Омікрону" знайшли ще в одній області
Новий штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували у Харківській області. "Омікрон" виявили у 40% досліджених зразків.
Директор облдепартаменту здоров'я Максим Хаустов повідомив, що 14 січня направили 30 проб до Києва. Приблизно 40% з них – це штам "Омікрон".
"Ми стоїмо на початку нової хвилі коронавірусу зі штамом "Омікрон", – сказав Хаустов.
За словами чиновника, сьогодні зайнято 25% ліжок у лікарнях першої хвилі. З підтвердженням нового штаму коронавірусу в Харківській області розпочали підготовку медиків.
"Відсьогодні... починаються заняття для первинної, вторинної та третинної ланки з особливостями надання допомоги хворим з коронавірусом з новими штамами. Вони приблизно тиждень триватимуть, після цього буде ще окреме навчання з постковідними станами", – додав Хаустов.
У Києві готуються до стрибка захворюваності на COVID-19
У Києві прогнозують різкий стрибок захворюваності на COVID-19 вже цього тижня. Все тому, що медики почали найчастіше фіксувати нові випадки. Також у столиці почастішали випадки захворюваності на штам коронавірусу "Омікрон".
"Всі повернулися з відпусток та відпочинку. Тому варто очікувати зростання захворювання вже цього тижня. Від цього захворювання ніхто не захищений, а якщо людина вакцинована, то вона перенесе його у легшій формі", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
У місті зафіксовано зростання штаму "Омікрон". Минулого тижня до референс-лабораторії відправили 30 зразків матеріалів хворих, у яких було виявлено коронавірус.
"Результати такі: у 20 осіб було виявлено "Омікрон", а у 10 – "Дельта". Тобто ми спостерігаємо збільшення кількості захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.
Наразі фахівці встановлюють, де пацієнти могли заразитися штамом, як вони перенесли захворювання та з ким контактували.
Дітям буде простіше отримати щеплення від COVID-19
Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) спростило доступ дітей від 12 років до вакцинації проти COVID-19.
Тепер для проведення вакцинації не потрібно надавати довідку про "рутинні щеплення".
Для цього досить просто записати дитину в будь-який пункт чи центр щеплень.
Адреси та контакти – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.
Вакцинація дітей та підлітків:
- для дітей 12-13 роківи – за згодою батьків;
- для дітей 14-17 років – на підставі власного рішення дитини щодо вакцинації.
З 14 років підлітки можуть самостійно прийти до будь-якого пункту щеплення проти COVID-19 або центру вакцинації. Водночас необов'язково мати декларацію з педіатром або сімейним лікарем.
Вакцинація дітей віком від 5 років
Як пояснив головний санлікар Ігор Кузін, поки що в Європі немає рекомендацій щепити проти коронавірусу дітей від 5 років. Однак в Україні це питання буде розглянуте приблизно у квітні, тому цілком можливо, що вакцинацію маленьких дітей все ж таки дозволять.
"На рівні Європи таке питання не розглядали. Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", – – сказав Кузін.