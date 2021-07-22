Розетки з USB-портами і кнопка виклику провідника. "Укрзалізниця" закінчила капремонт вагонів

"Укрзалізниця" завершила капітальний ремонт семи пасажирських вагонів. Вже з наступного тижня вони поповнять склад пасажирського поїзда Інтерсіті № 738/737, який курсує за маршрутом Київ – Запоріжжя.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Вагони-трансформери обладнані сучасними системами відеоспостереження, кондиціонуванням повітря, регулюванням температури окремо в кожному купе, кнопкою виклику провідника і індикатором зайнятості туалету, а також інформаційними моніторами усередині купе, які показують температуру, швидкість поїзда, дату, час та інше", – пишуть у повідомленні.

Фото: УЗ

Крім цього, в кожному купе є дві розетки з USB-портами. Крім цього, зміни торкнулися вбиральні: тепер в вагонах встановлені вакуумні туалети, велике дзеркало і оновлена система подачі води.

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Зазначимо, що вартість робіт – майже 16 млн гривень, це практично вдвічі дешевше придбання нового вагона.

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Фото: УЗ

У найближчі кілька місяців планується відремонтувати ще 24 пасажирських вагони, а всього 2021 року – виконати капітально-відновлювальний ремонт 50 вагонів.

Фото: УЗ

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