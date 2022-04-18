З 18 квітня у Києві громадський транспорт змінює графік руху

У Києві змінено графік руху транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві від сьогодні продовжили роботу громадського транспорту. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. пресслужба Київміськадміністрації.

За його словами, зміни були внесені після того, як комендантська година стала починатися на годину пізніше, а закінчуватися годиною раніше – з 22:00 до 5:00.

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Рух поїздів метро здійснюється на

"Червоній" лінії – від станції "Академмістечко" до станції "Театральна";

"Синій" лінії – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

"Зеленій" лінії – від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Приблизний час очікування поїзда – 30 хвилин. На станціях метро зазвичай розвішують оголошення з точним розкладом руху поїздів.

У КМДА зазначили, що працюють пересадкові вузли: "Золоті ворота" – "Театральна", "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту". Без зупинки поїзди пройдуть станції "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Повідомляється, що наземний громадський транспорт: автобуси, тролейбуси, трамваї розпочинатимуть роботу з 7:00 до 21:00.

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Київ починає оживати

У Києві відновили прокат електросамокатів та велосипедів. Міська влада зазначає, що самокати та велосипеди можуть стати альтернативою для переміщення на коротку відстань.

Крім того, у столиці планують перейменувати 5 станцій метро, які мають старі назви, що стали неприйнятними через російську агресію.

У Києві відкрили Південний міст, який понад місяць працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту. Також у місті запустили ще чотири тролейбусні маршрути.