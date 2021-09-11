З "банкопадом" в Україні розбереться РНБО – Данілов

РНБО розгляне справу про масове виведення з ринку банків / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання "банкопаду" і відповідальних за нього осіб розгляне Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України за дорученням президента Володимира Зеленського.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в рамках форуму YES Brainstorming в Києві, який організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.

"Наступний кейс, який буде розглядатися в Раді національної безпеки і оборони за дорученням президента України, – як сталося так, що грошей немає, олігархи додаткові з'явилися після, скажімо так,"банкопаду" в нашій країні", – заявив Данілов.

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За його словами, така інформація має бути публічною.

Санкції проти Данілова та Кулеби

Російська Федерація поповнила список подсанкціонних українських чиновників – в новий список увійшло більше 70 прізвищ. Країна-агресор ввела санкції, зокрема, проти міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і секретаря РНБО Олексія Данілова.

Санкції Росії були введені як "дзеркальна відповідь" Україні. Ще влітку 2018 року Україна ввела обмежувальні заходи за окупацію Криму і Донбасу, кібератаки і військові дії. У цьому році Рада національної безпеки і оборони продовжила санкції, 2018 року в стосовно російських компаній і громадян, причетних до російської агресії проти України.