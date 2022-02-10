Щодня тепліше! Де завтра в Україні буде +12

Невеликий дощ буде в окремих регіонах / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 11 лютого, буде з дощем, мокрим снігом та сонцем, а температура повітря підніметься до +12 градусів. На півдні та в центрі країни навіть можливі сонячні прояснення.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Температура повітря протягом дня буде від +5 до +10 градусів, а на півдні та на заході від +6 до +12 градусів. У східних областях та на північному сході синоптик обіцяє до +6 градусів.

Невеликий дощ буде в окремих районах західної частини країни, а також на крайній півночі та місцями у східних областях. На решті території України переважатиме суха погода.

У Києві завтра переважатиме тепла погода. Вдень температура повітря підніметься до +8 градусів. Опадів не буде, проте варто очікувати поривчастого вітру.

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Погода в Україні на 11 лютого. Фото: Наталки Діденко

Яка буде температура у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси. – Ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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