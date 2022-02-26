З початку війни в Україні від обстрілу російських окупантів загинули п'ятеро дітей – омбудсмен

Військове вторгнення Російської Федерації в Україну має жахливі наслідки для всього населення. Колаж "Сьогодні"

З початку бойових дій від обстрілів окупанта загинули п'ятеро дітей, ще 33 дістали поранення.

Про це у своєму каналі у Telegram написала Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

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"Військове вторгнення Російської Федерації в Україну має жахливі наслідки для всього населення. Найістотнішою втратою є людське життя, насамперед – дитяче. За оперативними даними, з початку бойових дій агресора від обстрілу ворога загинули 5 дітей, ще 33 отримали поранення", – написала вона.

За словами Денисової, протягом доби через обвал автомобілів із зруйнованого мосту автодороги Київ-Ковель-Ягодин загинув хлопчик орієнтовно 8 років. Крім того, в результаті обстрілу російськими військами дитячого садка "Сонечко" в м. Охтирка від тяжких поранень померла 1 дитина.

Також до Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит у м. Києві у вкрай тяжкому стані через вогнепальні поранення доставлено 7-річного хлопчика. Дитина перебуває у реанімації у критичному стані. Водночас під час авіаудару по селищу Сартана на Донеччині загинула дитина. Через ракетні обстріли по житлових кварталах пошкоджено ліцей № 144 ім. Григорія Ващенка у Києві та школи у Маріуполі.

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Омбудсмен додала, що на Сумщині авіація ворога розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони та цінні речі, начинені вибухівкою. Омбудсмен закликала ЮНІСЕФ та Червоний Хрест забезпечити гуманітарну та медичну допомогу постраждалим дітям та їхнім сім'ям в умовах воєнного стану.

Як можна завадити ворогові припинити пересування територією України

Якщо побачили колону танків, то після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли . Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки.

. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки. Якщо бачите, що колона зайшла до лісосмуги – валіть дерева , блокуйте також, не дайте їм вийти.

, блокуйте також, не дайте їм вийти. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не шкодуйте ліс, запаліть його . Новий виросте на кістках окупанта.

. Новий виросте на кістках окупанта. У кого є екскаватори, обкопуйте населені пункти щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас.

щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас. До уваги власників зброї з оптичними прицілами, не обов'язково відкрито йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі – по обстановці.

Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтеся, ворог – ні. Якщо запитують, де знаходимося – проявіть фантазію, дезінформуйте ворога .

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