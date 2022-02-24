З українців, які вступили до тероборони, знімуть санкції — Зеленський

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент Володимир Зеленський виступив з новим відеозверненням до українців. Відео опубліковано на сторінці Офісу президента.

Усіх, хто має бойовий досвід, Зеленський закликав стати на захист України. Він зазначив, що влада вже дає і даватиме зброю тим, хто може і готовий захищати країну.

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"Ми знімемо санкції з усієї громадян України рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу країну в лавах територіальної самооборони", — додав президент.

Напад Росії на Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операціюна території Донбасу. Він зазначив, що "у плани РФ не входить окупація України".

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Вранці 23 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл був чутний на всій території України.

Російська військова техніка, зокрема і броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

За заявою Генштабу ЗСУ, у районі проведення Операції об'єднаних сил були збиті літаки та вертоліт агресора. За останніми даними, збитих літаків уже шість.

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Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про ситуацію в Україні та заявив, що президент наказав завдавати максимальних втрат загарбникам.

Президент Володимир Зеленський заявив про розрив дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією.