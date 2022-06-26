Садовий пояснив "Сьогодні", чи можуть у Львові знести кав'ярню, де гостювала Джолі

Садовий розповів, що буде з кав'ярнею, де гостювала Анджеліна Джолі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стало відомо, чи знесуть львівську кав'ярню-МАФ, де у квітні гостювала зірка Голлівуду Анджеліна Джолі. У деяких Telegram-каналах з'явилася інформація, що нібито знести кав'ярню розпорядився мер Львова Андрій Садовий.

Але у коментарі для "Сьогодні" львівський міський голова частково спростував це.

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"Це була дискусія під час розмови зі стендап-коміками, коли вони збирали гроші для ЗСУ. Жодних розпоряджень про знесення немає!" – сказав Андрій Садовий.

Але до цього додав: "У МАФу через "ліве" рішення суду оформлено право власності. Є юридичні проблеми, судові процеси щодо цього МАФу, рішення прийматиметься виключно в межах чинного законодавства. Останнє слово буде за судом".

Джолі в Україні

Наприкінці квітня голлівудська актриса Анджеліна Джолі приїхала в Україну, щоб допомогти українцям, які постраждали від війни. Її помітили у Львові, коли вона зайшла до місцевого кафе.

Під час її візиту на вокзал, де акторка зустрічалася з переселенцями з Донецької області, розпочалася повітряна тривога. Разом з натовпом вона бігла у бомбосховище.

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Крім того, під час своєї поїздки Джолі відвідала дитячий навчально-реабілітаційний центр "Гармонія" у місті Бориславі. Там зірка охоче спілкувалася з маленькими українцями, роздавала автографи та робила фото.

Про свій візит до України Джолі сказала:

"Для мене велика честь бути свідком стійкості, мужності та гідності українського народу. Вплив війни на ціле покоління українських дітей просто спустошує".

Раніше ми писали, що 14-річний Юліан миттєво став відомим на всю Україну (і не лише) після того, як потрапив на відео з Анджеліною Джолі у львівському кафе. Хлопець був настільки захоплений своїм смартфоном, що не помітив голлівудську актрису. Незабаром це стало приводом для десятків мемів. Однак підліток вирішив скористатися своєю популярністю у несподіваний спосіб.

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Ми розповідали, що замовила актриса у львівському кафе.

Сайт "Сьогодні" також писав, як у МЗС України відповіли на істерику Кремля щодо приїзду Джолі у Львів.