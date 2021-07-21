Доплати до пенсій і можлива відставка голови НБУ – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

У середу, 21 липня, Кабмін ухвалив рішення про введення доплат до пенсій для осіб з інвалідністю І групи, видання Financial Times повідомило про хистке крісло голови Нацбанку, а ПриватБанк відмовився від шахрайської піраміди.

Підвищили доплати до пенсій для осіб з інвалідністю I групи

На засіданні 21 липня Кабінет міністрів ввів доплати до пенсій для осіб з інвалідністю І групи. Доплачуватимуть тим, хто отримує менше 2200 гривень. За підрахунками Кабміну, це понад 31 тисячі осіб. Вони отримають стільки, щоб їхні виплати становили мінімум 2200 гривень.

На такі доплати додатково знадобиться 12,3 млн гривень на місяць. Як раніше повідомляв сайт "Сьогодні", Кабмін додатково направив з держбюджету 5,3 млрд гривень на виплати пенсій, надбавок та на підвищення пенсій 2021 року. Раніше ці кошти передбачалися на виплату допомоги, тепер же їх направили до Пенсійного фонду.

З'явилися доплати пенсіонерам з інвалідністю І групи / Фото: Сьогодні

Голову НБУ можуть звільнити

Битанське видання Financial Times, посилаючись на два джерела в оточенні президента України Володимира Зеленського повідомило, що є ризик заміни голови Нацбанку Кирила Шевченка.

Головна проблема полягає в тому, що кадрові скандали всередині регулятора ускладнюють переговори України з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Стратег з питань суверенного боргу країн, що розвиваються, в BlueBay Asset Management і фахівець по Східній Європі Тімоті Еш після останніх кадрових перестановок в НБУ поставив під сумнів репутацію Шевченка на посаді в НБУ. Еш вважає, що незалежність Нацбанку стала значно слабшою за рік, який Шевченко очолює НБУ.

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Кирилу Шевченку загрожує відставка. Але це не точно / Фото: Getty Images, НБУ, kirillshevchenko.com

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Шахраї виманюють гроші від імені ПриватБанку

Стало відомо, що в інтернеті з'явилася нова схема шахрайства, яка розрахована на клієнтів державного ПриватБанку. Зловмисники зареєстрували сайт p-invest.site, на якому використовували логотип і айдентику банку. Через цей сайт аферисти рекламують інвестиції в псевдопроєктах, від яких відхрестилися в офіційному коментарі представники "Привату".

Злочинна схема більше нагадує піраміду. Довірливим українцям обіцяють до 8500 доларів доходу на місяць від інвестицій в національні компанії.

"Укрзалізниця" звинувачує погоду в затримці потягів

Пресслужба "Укрзалізниці" повідомила про затримку декількох пасажирських потягів і вибачилася перед клієнтами за незручності. Деякі потяги спізнювалися на дві години, деякі – на півтора.

Причиною запізнення пасажирів були названі "складні погодні умови".

Потяги затримуються/Фото: Getty Images, "Сьогодні"

Лоукостери пропонують дешеві квитки до Німеччини

Представлені в Україні лоукостери мотивують українських туристів планувати поїздки до німецьких міст заздалегідь, а тому відчутно знизили квитки за деякими напрямками.

Зараз можна забронювати недорогі квитки на другу половину вересня з тривалістю поїздки 2-7 днів до Дюссельдорфа, Франкфурта, Кельна, Берліна і Карлсруе.

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Нагадаємо, 15 липня Рада Європейського Союзу занесла Україну до списку держав, стосовно яких країнам ЄС рекомендували зняти обмеження на в'їзд, введені через пандемію коронавірусу. Після цього європейські країни почали відкривати кордони для українців.