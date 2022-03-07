Літаки РФ вже бояться перетинати кордон України: в Міноборони назвали втрати ворога

Ганна Маляр назвала втрати серед ворожих літаків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські літаки почали боятися перетинати український кордон. З початку війни ворог втратив вже майже 50 літаків та ще більше вертольотів.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

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Вона зазначила, що ворог більше не вважає українців слабкими і тепер боїться глянути вгору.

"Російські літаки вже побоюються перетинати наш кордон. Втрати ворога за 11 днів – 46 літаків і 68 гелікоптерів. А ще додайте до них знищених пілотів – їх роками вчать і поповнити терміново їх не вдасться", – написала заступник глави українського Міноборони.

Збитий черговий ворожий літак

Під Харковом 7 березня збили російський літак та спіймали пілота. Ним виявився заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі.

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Він є одним із головних учасників та свідків злочинів з боку російського агресора проти мирного українського населення. Російський пілот здав своїх координаторів і розповів про злочинні накази.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що у небі над Харковом майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично бомблять житлові квартали міста.

ЗСУ за ніч знищили понад 30 вертольотів окупантів під Херсоном

Військові зазначили, що цієї ночі жорстко "накрили" аеродром Чорнобаївка, який поряд із Херсоном.

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"Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 вертольотів ворога, а ще жива сила й техніка", – йдеться у повідомленні.

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