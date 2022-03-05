Санкції проти РФ та постачання озброєння: Кулеба зустрівся з секретарем США на кордоні з Польщею

Зустріч пройшла на кордоні України та Польщі / Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулебапровів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на кордоні України та Польщі. Державний секретар США висловив захоплення діями українського народу, зокрема президента Зеленського, Збройних сил України та всіх сил оборони нашої держави, в ефективному відсічі російської агресії.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Теми розмови

Ключовими темами розмови стали подальші болючі санкції проти Росії, постачання додаткової зброї для захисту України, ізоляція Росії від світу за її агресію проти нашої держави.

"Україна переможе у цій війні, бо українці піднялися на Народну війну за свою землю, і правда на нашому боці. Питання у ціні перемоги. Якщо партнери продовжать діяти рішуче, збільшувати економічний і політичний тиск на РФ, надавати необхідну нам зброю, ціна буде нижчою для України. Це врятує багато життів", – заявив Дмитро Кулеба.

Міністр висловив подяку за безпрецедентні та швидкі кроки США та партнерів на захист України протягом десяти днів російського вторгнення, зокрема, надання зброї: "Ми працюємо над тим, щоб ці кроки тривали, а тиск на Росію продовжував зростати. Над тим, щоб Україна отримувала всю потрібну зброю для захисту".

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Посилення оборонних можливостей України

Сторони обговорили термінове посилення оборонних можливостей України, зокрема у захисті неба від російської авіації та ракет, що бомбять житлові квартали міст та цивільних людей.

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен погодили подальші кроки щодо посилення оборони України від варварських дій Росії у повітрі. Глави дипломатій обговорили засоби забезпечення ефективності санкцій проти Росії та закриття будь-яких можливих шляхів їх обходу.

Державний секретар підтвердив, що США готові продовжити оборонну підтримку України та розглядають можливості додаткового посилення її оборонних здібностей. Він звернув увагу на безпрецедентну глобальну хвилю підтримки України у світі.

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"Путін здійснив жахливу, жахливу помилку у багатьох сенсах. Він вважав, що Україна не існує як незалежної держави. Український народ зараз щодня доводить протилежне. Сила, рішучість та цілеспрямованість українців за підтримки США та всього світу переможе. Я говорю це прямо. Я згоден із міністром Кулебою, що питання у ціні перемоги. США налаштовані докласти максимум зусиль, щоб це було якнайменше", – підсумував Ентоні Блінкен.

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