СБУ викрила потужну ботоферму, яка намагалась дискредитувати "Кримську платформу" (фото)

Під час обшуків у приміщенні ботоферми виявили 300 модемів для доступу до Інтернету / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві викрили потужну ботоферму, яка через соцмережі поширювала антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення "Кримської платформи".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники створили понад 15 тис. анонімних акаунтів, які використовували для викривлених фактів та відвертої дезінформації. Свої дописи вони публікували від імені "пересічних громадян".

Фото: пресслужба СБУ

"Встановлено, що серед організаторів протиправної діяльності – четверо мешканців Києва. Для здійснення інформаційно-підривних операцій вони переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці. Гроші за "публікації" зловмисники отримували з території РФ через заборонені в Україні електронні платіжні системи", – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Під час обшуків у приміщеннях ботоферми правоохоронці виявили:

300 модемів для доступу до Інтернету,

десятки мобільних терміналів та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності,

кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв’язку.

Фото: пресслужба СБУ

У межах кримінального провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Фото: пресслужба СБУ

Що таке "Кримська платформа"?

Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський почав шукати формат переговорного майданчику щодо питань деокупації півострова. В результаті МЗС розробив концепцію "Кримської платформи".

На міжнародному рівні про майбутні ініціативи Зеленський заявив під час Генасамблеї ООН у вересні 2020-го. І запросив "наших друзів" до участі в створенні платформи з метою "спільних дій щодо захисту прав кримчан і деокупацію півострова".

Після цього український МЗС під час кожної міжнародної зустрічі почав запрошувати країни приєднатися до платформи. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у майбутньої платформи п'ять пріоритетів:

Безпека, включно зі свободою мореплавства;

Забезпечення ефективності санкцій проти РФ;

Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права;

Захист освітніх, культурних і релігійних прав;

Подолання негативного впливу окупації Криму на економіку і навколишнє середовище.

Нагадаємо, раніше Кулеба говорив, що Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".