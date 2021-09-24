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СБУ повідомила підозра керівництву "Партії Шарія"

Оксана Тесленко
24 вересня, 22:40

Одна з керівників партії Шарія займалася підробкою документів. Колаж "Сегодня".

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру однією з керівниць "Партії Шарія" в підробці документів про покупку цієї політичної сили і про обрання її керівників.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Що вважає СБУ

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В СБУ заявили, що мають докази причетності підозрюваної до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об'єднана України" в політичну партію "Партія Шарія". Також слідчі з'ясували, що зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань політичної сили, що дозволило вибрати потрібних керівників партії.

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Спецслужба нагадала, що Віктор Шарій, на якого зареєстрована політсила, зізнався, що не має відношення до її діяльності і за 500 доларів дозволив використовувати своє прізвище.

Нагадаємо, 16 лютого Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – "держзради" і "Розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі і ненависті", а СБУ оголосила його в розшук . Представники спецслужби відзначають, що він міг діяти на замовлення іноземних структур.

У травні Литва позбавила Анатолія Шарія статусу біженця, блогер намагався оскаржити це рішення департаменту міграції, але суд відмовив йому.

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