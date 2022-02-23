СБУ посилила охорону стратегічних об'єктів – як це вплине на життя українців

Правоохоронці взяли під посилену охорону стратегічні об’єкти в Україні. Фото: СБУ / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ посилює захист стратегічних українських об'єктів, щоб запобігти спробам дестабілізації обстановки в регіонах. Йдеться про об'єкти критичної інфраструктури та місця масового скупчення людей.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Реклама

Охоронятимуть об'єкти підрозділи Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС.

Що вже зробили у областях?

Одеська область – силовики відпрацювали алгоритми взаємодії для захисту об'єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії.

Херсонська область – правоохоронці посилили захист Каховської гідроелектростанції та місцевого судноплавного шлюзу. Вони цілодобово патрулюють прилеглі території об'єктів, що охороняються.

Дніпропетровська область – під посилений захист взяли об'єкти промисловості та енергозабезпечення, а також місця масового перебування людей.

Що треба знати українцям

Через нововведення в окремих районах можуть тимчасово обмежити переміщення пішоходів та транспорту, перевіряти паспорти та проводити огляд автомобілів.

Крім того, силовики закликали невідкладно повідомляти копам таку інформацію:

Реклама

Про підозрілих осіб, які необґрунтовано цікавляться військовими об'єктами, будинками органів влади та об'єктів критичної інфраструктури або ж роблять фото чи відео;

Про підозрілі транспортні засоби або безпілотники, особливо поблизу стратегічно важливих об'єктів;

Про підозрілі предмети або засоби ураження.

Попередити силовиків можна за телефоном 0 800 501 482, електронною поштою callcenter@ssu.gov.ua або ж прийти до правоохоронців особисто.