СБУ заблокувала потужний канал нелегальної міграції до ЄС через Україну

Учасники групи діяли по всій території України / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ заблокувала потужний канал нелегальної міграції у ЄС через Україну. За попередніми даними, послугою скористалося понад 100 чоловік.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

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Організаторами схеми були мешканці Києва та їхні іноземні спільники.

"Вони створили механізм протиправного перебування в Україні вихідців з країн Південної Азії. Зловмисники створили низку фіктивних фірм та за програмою міжнародного студентського обміну, оформлювали фіктивні запрошення іноземцям нібито на навчання до українських вишів. Але замість навчання, на підставі отриманих запрошень, "студенти" мали можливість виїздити до країн ЄС, використовуючи Україну як перевальний пункт", – йдеться у повідомленні.

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Вартість послуг

Як виявилось, учасники групи діяли по всій території України. Вони зустрічали мігрантів, постачали житло і "обдаровували" фіктивними документами. А потім відправляли закордон.

Зловмисники переправили понад 100 іноземців. Вартість "послуг" залежала від країни призначення та коливалася від 4 до 8 тисяч доларів.

Найбільший попит серед мігрантів мали країни Західної Європи.

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