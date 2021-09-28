СБУ затримала чиновника бронетанкового заводу. Він завдав збитків державі на 12 мільйонів гривень

Колишнього чиновника затримали під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією на КПВВ "Станиця Луганська"/Фото: Колаж: Сьогодны

Служба безпеки України, яка нещодавно повідомила про підозру керівництву Партії Шарія, затримала топчиновника Київського бронетанкового заводу, який руйнував українську оборонну сферу в 2014 році.

Про це повідомляє пресслужба СБУ Києва.

Що відомо

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Чиновник працював на посаді протягом 2014 року і своїми корупційними діями завдав державі збитків. Щоб уникнути покарання, чоловік втік на окуповані території ОРДЛО. Зловмисник організував протиправний механізм привласнення коштів, виділених на модернізацію військової техніки.

Він зареєстрував кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України, зокрема в столиці та Київській області. Згодом на підставі фіктивних договорів чоловік переказував на рахунки зазначених компаній кошти, призначені на виконання держзамовлення. Розрахунки здійснювалися або за завищеними тарифами, або і взагалі за невиконані роботи. Таким чином відбувалося виведення бюджетних коштів та переведення їх у готівку з подальшим привласненням учасниками схеми.

Завдані збитки

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За попередніми оцінками слідства, внаслідок майже піврічної протиправної діяльності посадової особи державі завдано збитків у розмірі 12 млн грн.

Затримання чиновника

Оперативники спецслужби встановили місцеперебування зловмисника та затримали його під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованої території на КПВВ "Станиця Луганська".

Оголошення підозри і подальші дії

Колишньому чиновнику оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Чоловіка доставили в Дарницький районний суд для обрання йому запобіжного заходу. Нині тривають слідчі дії для встановлення інших причетних до схеми осіб.

Що відомо про Київський бронетанковий завод

Київський бронетанковий завод заснований у 1935 році в Києві. За інформацією "Вікіпедії", підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію бронетанкової, інженерної та бойової техніки ракетно-артилерійського озброєння, агрегатів, зокрема двигунів, бронетанкової та інженерної техніки, виготовлення запасних частин для бронетанкової техніки і товарів народного споживання. Завод працює над виконанням військових замовлень Національної гвардії України, Збройних сил України, а також виконує експортні контракти з іншими країнами: М'янмою, Таїландом, ОАЕ, Казахстаном, Суданом, Нігерією, Чадом.

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