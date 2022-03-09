СБУ затримала помічника Киви — ЗМІ

Помічника Киви затримано / Фото: Колаж: Сьогодні

Працівники спецслужб України затримали керівника депутатської групи Іллі Киви у Полтавській обласній раді Олега Панкратьєва. Про це повідомляє закарпатське видання GroZa.

За даними видання, Панкратьєв намагався залишити країну через західний кордон. Він був затриманий між Хмельницьким та Львовом за підозрою у спробі підриву державної влади.

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Шефа Панкратьєва – народного депутата Іллю Киву – нещодавно офіційно виключили з фракції ОПЗЖ. Відповідне рішення було оголошено на закритому засіданні Верховної Ради 3 березня.

Скандали з ОПЗЖ