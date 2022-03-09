СБУ затримала помічника Киви — ЗМІ

Помічника Киви затримано / Фото: Колаж: Сьогодні
Працівники спецслужб України затримали керівника депутатської групи Іллі Киви у Полтавській обласній раді Олега Панкратьєва. Про це повідомляє закарпатське видання GroZa.
За даними видання, Панкратьєв намагався залишити країну через західний кордон. Він був затриманий між Хмельницьким та Львовом за підозрою у спробі підриву державної влади.
Шефа Панкратьєва – народного депутата Іллю Киву – нещодавно офіційно виключили з фракції ОПЗЖ. Відповідне рішення було оголошено на закритому засіданні Верховної Ради 3 березня.
Скандали з ОПЗЖ
- Представники "Опозиційної платформи – За життя" вже були помічені у діяльності, спрямованій проти суверенітету та територіальної цілісності України.
- Напередодні вторгнення російських окупантів в Україну Ілля Кива запросив у нашу країну рятівників російського світу. При цьому сам, за наявною інформацією, перебував у ЄС.
- 26 лютого співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко ініціював процес виключення народного депутата Іллі Киви з партії.
- 27 лютого представник цієї політсили міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора заявив про підконтрольність міста військам РФ. Він зазначив, що пішов на співпрацю з окупантами. Через день він передумав і зараз перебуває під арештом.
- 4 березня силами тероборони було затримано народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, який фотографував позиції оборони.