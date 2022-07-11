SCM Ахметова виходить з медійного бізнесу

Ахметов вирішив вийти з медійного бізнесу / Фото: Колаж: Сьогодні

Бізнесмен Рінат Ахметов ухвалив рішення про вихід SCM з медійного бізнесу.

Про це йдеться у заяві бізнесмена.

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"Я ухвалив вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій наших каналів та від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа "МГУ", – повідомив власник SCM.

Таке рішення продиктовано набранням чинності закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово говорив, що не був, не є і не буду олігархом. Короткий шестимісячний строк, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська військова агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - йдеться у заяві.



"За більш ніж 20 років, починаючи з 2000 року, ми разом із журналістами створили медіахолдинг, заснований на принципах свободи слова, правди та професіоналізму, що складається з 10 ефірних та супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної екосистеми. Загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів", - йдеться у заяві.

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Рінат Ахметов подякував журналістам за спільну працю та спільні успіхи.

"Найбільша інвестиція – це внесок кожного з 4000 журналістів та співробітників нашої медійної команди. Завдяки вашій роботі канали "Україна" та "Україна 24" стали лідерами в Україні за аудиторією глядачів, а канали групи "Футбол" збирали мільйони вболівальників перед екранами. Тому мені важко приймати рішення про вихід з медійного бізнесу.

"Я хочу подякувати кожному за нашу спільну працю і за наш спільний успіх. І, звичайно, особлива подяка кожному нашому глядачеві та читачеві. Дякую вам за вашу любов, за вашу лояльність. Ми завжди працювали лише для вас!" - заявив Рінат Ахметов.

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"Сьогодні" писали, скільки підприємств SCM зруйнували російські окупанти. Також ми писали, як Рінат Ахметов назвав повномасштабну війну РФ проти України.