"Зроблено в СРСР" – магазин потрапив у скандал через товар до Дня захисника України

Товар до Дня захисника обурив Мережу / Фото: Колаж: Сьогодні

Онлайн-магазин "Ну шо?" випустив святкові товари до Дня захисника і захисниць України з "совковим" написом і обурив цим Мережу. На носках і трусах поставили напис "Таких більше не роблять" і "Зроблено в СРСР".

Фото товарів опублікували на сторінці магазина.

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Під публікацією автори поставили тег #деньзащитникаотечества – свята, яке відзначають російські окупанти.

Публікація зі скандальним товаром. Скріншот

Як відреагували користувачі Мережі?

Читачам такий креатив "не зайшов", люди почали активно писати гнівні коментарі:

Ви шарите, що наші захисники якраз таки борються проти цього СРСР і імперіалізму? Ви шарите, що ті, кому даруватимуть це, жертвують своїми життями, щоб СРСР не мав впливу на нас? Ви хворі?

Чемодан – вокзал – Росія.

Писати біля #деньзащітніка України про защиту отечества – це дно.

Завжди вважала товар з цієї сторінки всра**м і неякісним, але тепер вважаю ще й огидним.

Який День защитика Отечества? Ви країну не переплутали?

Що кажуть у компанії?

Під публікацією в коментарі працівники розповіли, чому обрали цей напис. Компанія підкреслила, що цей комплект призначений для старшого покоління, яке дійсно народилося в СРСР. Однак гнівні коментарі все ж видалили.

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"Ми не переслідуємо жодних політичних поглядів та ідеологій, а хочемо щоб наші принти були максимально універсальними та доречними під різні життєві ситуації. Також зазначимо, що принт про СРСР несе посил до наших татів та дідусів, які і справді народились в цей час", – написали в публікації.

Крім того, автори публікації написали ще один коментар – з новими правилами магазину.

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Одне з них звучить так: "За підняття політичних тем у коментарях, зокрема про СРСР – ви отримуєте вже такий звичний бан".

День захисника і захисниць України

День захисника і захисниць України – державне свято, що відзначається з 2014 року. 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, за яким цей день є офіційним вихідним. Одночасно було скасовано указ 2009 року, згідно з яким 23 лютого відзначався День захисника Вітчизни.

Також цього дня, за указом президента, всім державним установам пропонується вивішувати державний прапор.