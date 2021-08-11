Секс-скандал з актором "В бій ідуть тільки "старики". Шокуюча правда чи наклеп?

Зірка фільму "В бій ідуть тільки "старики", 75-річній Володимир Талашко, з народного улюбленця за мить перетворився на антигероя. Секс-скандал з викладачем Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карогона набирає обертів – усе більше дівчат заявляють, що він їх начебто домагався.

Чи так це насправді, чи ж на відомого артиста зводять наклеп, спробувала з’ясувати журналістка "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

Усі обвинувачувачки Талашка розповідають практично одне – він заманював їх до своєї квартири переважно під приводом дати поради перед іспитами або позайматися. Кажуть це тривало роками, а жертви боялися щось сказати. Коли заговорила перша – посипалися сповіді й інших:

"Цього року у мене було те саме. Фотографував мене, казав губу закусити, підняти ноги, за талію брав і запрошував до квартири".

"Це я та дівчина, яку він мацав і спускав бретелі. казав, щоб сфотографувати. Він спершу навіть казав, щоб я роздягалася".

Історії дівчат

Однак прокоментувати на камеру зголосилася лише одна з випускниць.

"У моєму випадку домагань як таких не було. Бо я їх всіх обрізала. Я одразу дала зрозуміти, що я не той варіант. Я не буду вестися на ці всі речі", – стверджує Анастасія Вергелес.

Водночас каже, що в інституті є така практика – до викладача додому ходити навчатися.

"Говорили про те, що це окей. Викладачі можуть запрошувати студенток до себе додому репетирувати. Ходили чутки, що вже на той час дівчата їздять до Талашка додому. І він там їм пропонує приймати душ або залишатися в нього на ніч", – додає співрозмовниця.

Дівчата у соцмережах пишуть, що часто такі посиденьки саме домаганнями й завершувалися.

Ірина в іменитого актора не навчалася. Але три роки тому брала у нього інтерв’ю. Тоді він її теж запросив додому – нібито, щоб показати унікальні фото.

"Я хотіла побачити ці ексклюзивні фото з Биковим, за кадром всі ці речі і вставити це в своє інтерв'ю. Потім почалось найжахливіше. Він почав спочатку акуратно, доторками якось, намагався потім поцілувати, потім затиснути. Ну і все це дійшло прямо, що він мене затиснув і я вирвалася. Сказала – ні, все, до побачення. Дякую за інтерв'ю", – розповіла журналістка.

Що кажуть у виші

Самого Володимира Талашка на роботі немає. Він до вересня у відпустці. А університет ініціював службове розслідування, тож його тимчасово відсторонять від викладацької діяльності.

Поки з ним колеги лише розмовляли. І він усі звинувачення відкидає.

"Пояснення він надав з категоричним запереченням цих фактів. Зрозуміло, що не може не дивувати масовість цих прізвищ", – каже в. о. ректора вишу Галина Миленька.

Талашко викладає тут уже 43 роки. І за цей час, запевняють у деканаті, жодної такої скарги на нього не отримували.

"Жодного разу ані офіційних, ані кулуарних відомостей щодо такої поведінки, яка озвучена у Фейсбуці, ніколи не було", – стверджує вона.

Проте Анастасія Вергелес запевняє – заяву носила, та приймати її тоді відмовилися.

"В деканаті сказали: "Сорі дівчата, але ви не перші. Попередній курс так само писав таку заяву. Я впевнена, що не ви і останні. Але я вам говорю про те, що ми її не приймемо. Нічого з цієї заяви не буде", – передає дівчина слова деканату.

Тож Анастасія тоді просто перейшла до іншого викладача.

З чого все почалося

Кінокритик і сценарист Богдан Панкрухін (псевдонім Богдан Ірвін) зібрав історії дівчат, які нібито стали жертвами домагань знаменитого актора та викладача і професора Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого Володимира Талашка.

Потерпілі стверджують, що викладач під різними приводами запрошував їх до себе додому, де пропонував випити, а потім пропонував фотографувати їх голими, заманював у спальню і схиляв до інтиму.

Нагадаємо, раніше російська актриса Олена Проклова звинуватила відомого актора у гарасменті.

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