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Сім із десяти. Як спрацювали гуманітарні коридори 14 березня

Ксения Тесленко
14 березня, 22:32
Загалом за сьогодні евакуювали близько 4000 людей

Ірина Верещук розповіла, звідки можна було евакуюватись. Колаж "Сьогодні"

У понеділок, 14 березня, із 10 узгоджених гуманітарних коридорів спрацювали сім.

Про це повідомила на брифінгу віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук.

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Деталі

Київська область – врятували 2028 людей:

  • із Гостомелю – 400
  • з Немішаєва та Ворзеля – 420
  • із Дмитрівки – 100
  • із села Перемога – 800.

Луганська область – евакуювали 1780 людей.

  • З Сєверодонецька – 600,
  • Попасної – 210,
  • села Горське – 76,
  • Рубіжне – 480,
  • Кремінна – 82,
  • Лисичанськ – 340.

Загалом за сьогодні вивезли близько 4000 людей.

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Також вона повідомила про ситуацію у Маріуполі:

  • Колона гуманітарки з продуктами, медикаментами та водою все ще заблокована у Бердянську.
  • Але тим самим маршрутом сьогодні змогли виїхати звідти майже 150 легкових автомобілів.
  • Тим, хто сьогодні виїхав із Маріуполя, надають допомогу. У тому числі – з розміщенням. Відповідальний за це – голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Крім того, віце-прем'єр-міністр розповіла про порушення окупантами "зеленого коридору".

  • Через не припиняючий вогонь у Броварському районі Київської області колонні автобусів не змогли доїхати до сіл Богданівка та Нова Богданівка, села Бобрик.

РФ пропонує власні гуманітарні коридори: що з ними не так

У Головному управлінні розвідки Міноборони попередили, що російські окупанти також пропонують власні гуманітарні коридори, щоби вивозити українців до РФ. У ГУР зазначили, що путінські війська мають намір запровадити режим "припинення вогню", щоб "вивезти українців зі знищених населених пунктів Київської області у напрямку Білорусі".

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"Надалі їх мали доставити авіаційним транспортом на територію держави-окупанта. За аналогічним принципом планувалася організація "гуманітарних коридорів" у Харківській та Сумській областях. Людей мали відправити на територію залізничним та автомобільним транспортом", – йдеться у повідомленні.

У розвідці пояснили, навіщо це окупантам:

  • 1. Створення підстав для легального прибуття територію великого вантажного транспорту держави-агресора.
  • 2. Організація прихованого вивезення тіл загиблих та поранених окупантів.
  • 3. Прихована ротація особового складу армії-окупанта, який зазнав тяжких втрат під час боїв.
  • 4. Підвезення додаткової техніки, боєприпасів, пального
  • 5. Зосередження наших громадян з метою використання їх як заручників та живого щита.

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