Шмигаль просить Раду призначити нового главу МВС: хто замінить Авакова

Парламент уже звільнив Авакова – крісло глави МВС чекає нового міністра, якого можуть призначити вже у п'ятницю

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання на призначення міністром внутрішніх справ нардепа від "Слуги народу", глави парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського. Про це повідомив нардеп Юрій Камельчук.

"Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 85 та ч. 4 ст.114 Конституції України за пропозицією фракції "Слуга народу" вношу подання про призначення Монастирського Дениса Анатолійовича міністром внутрішніх справ України", – йдеться в документі.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова. Читайте докладніше, що відомо про можливого нового главу МВС.

Своєю чергою сам Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло глави МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті.