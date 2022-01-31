Шокуюча трагедія у Дніпрі: все про розстріл та сумнозвісну частину 3021 (відео)

Трагедія, яка викликала шок, біль і купу запитань. Місто Дніпро. Ніч. "Південмаш". Нацгвардієць з автомата застрелив 5 людей, стільки ж — поранив. А за кілька годин строковик здався. Ця історія оголила величезну проблему. Чи є дідівщина серед українських солдатів? Як мінімум останні 10 років нас переконували, що цей пережиток радянщини — в минулому.

Трагедія, яка не вкладається в голові

Дніпро. Глибока ніч 27 січня. На території стратегічного заводу "Південмаш" нацгвардієць-строковик з автомата Калашникова розстріляв варту. Четверо солдатів та цивільна особа загинули. Іще п’ятеро — поранені. Прихопивши зброю та набої до неї, солдат залишив частину.

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Чому серед ночі молодий хлопець розстрілює товаришів по службі?

"Я служив до війни — з 2007 по 2012 рік. У мене служба була зі строковиками, я був їхнім психологом, і трохи в темі, як відбувається служба у строковиків", — каже військовий психолог, ветеран бойових дій Андрій Козінчук.

І хоча служив у Збройних силах, переконує, принципи відбору до Нацгвардії — ті самі. Психологи, які у військкоматах, не зацікавлені в тому, щоб призовник був придатний до служби, оскільки військкому важливо закрити план з набору строковиків, каже Андрій Козінчук. Інакше будуть проблеми.

"Багато командирів не усвідомлюють роль психолога. Тобто вони не розуміють, як користуватися цим психологом. Їм здається, що він на папірцях має бути й водити солдатів в музей", — розповідає військовий психолог, ветеран бойових дій Андрій Козінчук.

У затриманого минулого тижня нацгвардійця, згідно з повідомленнями із самої частини, була гарна характеристика. Однак з’являється інформація, що кілька місяців тому він розбороняв солдатів.

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"Після цього він повідомив командування про ситуацію, яка мала місце саме в цьому підрозділі. Однак після цієї ситуації він мав переслідування зі сторони військовослужбовців, які проходили з ним службу", — каже народний депутат, "Слуга народу" Олександр Бакумов.

"А раз ти стукач, то ти виніс сміття з хати. То це означає, що треба цькувати. І моральний пресинг іде такий. Тобі навіть необов'язково, щоб тобі казали, що ти — поганий. Достатньо, щоб ти був "нерукопожатним". Найгірше, що можна зробити з людиною, — це її обезцінити", — зазначив військовий психолог, ветеран бойових дій Андрій Козінчук.

У військовій частині 3021 Національної гвардії України кажуть, що для вирішення питань морально-психологічного забезпечення в частині є психолог, що допомагає підготуватися та налаштуватися до несення служби в усіх видах нарядів. Для вирішення особистих питань проводить заняття з розвантаження особового складу, згуртованості та знімає психологічно-емоційне напруження.

"Якщо у військовослужбовця строкової служби є якась біда, йому постійно кажуть: "Ось є лейтенант, ти до нього ідеш". Лейтенант каже: "Ідемо вип'ємо чаю чи покуримо з тобою". Він виговорюється. Як правило, ось так виглядає ця бесіда. У більшості частин так воно і є. А може бути таке, що багато нецензурної лайки, обезцінення, що ти — ніхто, звати тебе ніяк. Береш ганчірку і йдеш туалет мити", — розповідає військовий психолог, ветеран бойових дій Андрій Козінчук.

У військовій частині справді були самогубства?

Однак, чи насправді психолог та командири виконували свої функції в повному обсязі?

"Є підтверджуючий відеоматеріал з камер відеоспостереження, що це дійсно було самогубство. Ніхто йому не допомагав", — розповідає про самогубство одного з військових перший заступник командира військової частини 3021 Нацгвардії України Максим Кіцелюк.

Як статистичне зведення заступник сумнозвісної частини у Дніпрі доводить інформацію про начебто самогубство одного з військовослужбовців у січні 2018 року. Батьки загиблого мають багато запитань до командирів.

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"Чи можливо з рукавичкою, одітою наверх кулака, при цьому бути лівшею і ще й зробити постріл з автомата? Це можливо? Видно явні побої на лобі. Вам достатньо таких доказів, щоб зрозуміти, що цю людину били, потім в зрештою зрозуміли, що вже далі немає куди діватися – хтось необережно ударив. Затягнули на пост — застрелили із чужої зброї. Не з його", — каже батько загиблого нацгвардійця Мансур Вержаковський.

Проте це не єдина така історія з військової частини 3021.

"Мій син Кіба Андрій Андрійович пішов служити в армію, у військову частину 3021 в місті Дніпро. Це було 24 Квітня 2019 року", — розповідає мати загиблого нацгвардійця Анна Кіба.

Прослужив там два з половиною місяці.

"1 липня у моєї мами — його бабусі — був день народження. Він попросив телефон – зателефонувати, привітати бабусю. Подзвонив — привітав бабусю. В обід мені подзвонили і сказали, що ваш син знайдений на посту з пострілом в голову", — згадує мати загиблого нацгвардійця Анна Кіба.

Під час розмови Андрій був спокійним. Єдине, що викликало занепокоєння в рідних:

"Він нам сказав таку фразу, що в частині за старшими всі дивляться, але коли ми виїжджаємо на полігон, на стрільбищі — їх ніхто не контролює. Вони над новачками роблять те, що хочуть", — розповідає мати загиблого нацгвардійця Анна Кіба.

Що відбувається у частині 3021?

"Морально почали цькувати, знущатися. Я дуже сильно плакала. І через те, що я плакала, вони більше наді мною знущалися", — згадує військовослужбовиця військової частини 3021 Національної гвардії України Олена Липовенко.

Пригадує Олена свою службу у військовій частині 3021. Якось у багатьох солдатів була висока температура, однак медичної допомоги ніхто не надавав. Тоді вона поїхала до приватної лікарні. Вже там отримувала численні дзвінки з вимогами негайно повернутися. Погрожували гауптвахтою та кримінальною відповідальністю. Після повернення, під час чергової варти, Олена втратила свідомість. Допомогу знову ніхто на надавав.

"Я їм сказала: "Або я щось із собою зроблю, або, будь ласка, надайте мені швидку допомогу". Вони мене відвезли до своїх знайомих лікарів, минаючи санпропускник. Тобто до звичайної лікарні", — розповідає військовослужбовиця військової частини 3021 Національної гвардії України Олена Липовенко.

Там її теж ігнорували. Допомогли двоє нацгвардійців, які перебували в тій лікарні.

"Їх кидали в караул і не надавали їм сну, не надавали їм відпочинку. Через те в одного військовослужбовця сталися галюцинації, він втратив свідомість і йому вирізали середнє вухо. Другий військовослужбовець — була висока температура дуже тривалий час. Під час несення служби в караулі на посту він впав в люк, велися ремонтні роботи, він впав в люк і пошкодив собі коліно. Довели його до того, що в нього був абсцес коліна", — згадує військовослужбовиця військової частини 3021 Національної гвардії України Олена Липовенко.

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Але все це не виправдовує стрілка, який спокійно вбиває не лише товаришів по службі, а й цивільну жінку. Не може не шокувати, як хлопець без будь-якого жалю розповідає на камеру, як методично вбивав. За п’ять годин після скоєного Артема затримали в місті Підгороднє.

У суботу, 29 січня, у Дніпрі попрощалися з вбитими нацгвардійцями та контролеркою КПП "Південмашу".

Судове засідання

60 діб арешту без права внесення застави. Так вирішив суд, допоки триває слідство. На засіданні Артем розкаявся і визнав себе винним. Єдине, про що попросив, — відправити його до слідчого ізолятора. У жодному разі не на гауптвахту військової частини 3021.

Хід слідства може змінитися?

Якщо буде встановлено факти недотримання певних процедур, правил військових частин, або були доведені факти цькування особи, яка вчинила правопорушення, злочин, ознаки злочину, то це значно може вплинути на картину події. Оскільки фактично за все в частині відповідає командир.

Звільнення Балана та його останній наказ

"Моїм наказом командування полку було відсторонено від виконання обов’язків, щоб вони не могли впливати на хід розслідування і на хід слідства. Це – командир полку, начальник штаба полку, і заступник командира полку по роботі з особовим складом", — зазначив командувач Національної гвардії України 2019-2022 Микола Балан.

Рапорт про звільнення написав і командувач Нацгвардії. Володимир Зеленський прийняв відставку.

Трагедія 27 січня

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та "швидку". Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілець – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили терміновиків до самогубства , потім приховували факти і навіть отримували підвищення.

, потім приховували факти і навіть отримували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримуватиметься у СІЗО.

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