Шольц дав добро на зброю для України – дадуть 400 "фаустпатронів"

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Федеральний уряд дозволив Нідерландам відправити до України 400 "фаустпатронів".

Про це повідомляє видання Bild, посилаючись на свої джерела.

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Дозвіл Німеччини

Як зазначається, в минулому Німеччина постачала "фаустпатрони" до Нідерландів. У таких випадках відповідній державі потрібне "зелене світло" Німеччини для передачі зброї.

Водночас канцлер Олаф Шольц поки що виключив можливість постачання летальної зброї до України.

Також Шольц надав дозвіл Естонії на постачання до України старих самохідних гаубиць. Крім цього, Німеччина також хоче поставити Україні 14 бронемашин, які призначені не лише для захисту, а й для евакуації.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц/Фото: Getty Images

Допомога Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Захід розпочав технічну підготовку до ухвалення рішення про відключення Росії від SWIFT.

Президент США Джо Байден заявив про запровадження санкцій проти банків Російської Федерації, де перебувають понад трильйон доларів.

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"А також від'єднаємо великі банки від американської фінансової системи. При цьому сьогодні ми блокуємо чотири банки, включаючи ВТБ, який має 250 млрд доларів активів".

Швейцарія наказала банкам заморозити активи фізичних та юридичних осіб, включених до "чорного" списку санкцій Європейського Союзу, який був прийнятий проти Російської Федерації.

Нагадаємо, хакерське угруповання Anonymous звернулася до президента Росії Володимира Путіна. Вони вимагають, щоб Путін поновив права українського народу, а також подав у відставку.

Окрім цього, Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Російської Федерації бути представленою у двох органах – Комітеті міністрів та в ПАРЄ – через агресію РФ проти України.

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