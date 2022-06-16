Шольц, Макрон та Драги вже на шляху до Києва: їдуть без краваток та по-спартанськи (фото)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Лідери Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі вирушили в Україну на переговори із президентом Володимиром Зеленським. З Польщі вони разом їхали поїздом. Про те, як проходила подорож, розповіла італійська газета La Repubblica.

"Важкі портьєри з візерунками вісімдесятих, стільці, обведені жовтими ромбами. Непрозорий стіл. Телевізор втиснутий у важку дерев'яну шафу. Все тверезо, скромно, трохи занедбано, бо навколо війна і немає часу на деталі", — так описує видання інтер'єр поїзда.

Зовнішній вигляд політиків також пристосований до ситуації, він сформований привнесенням політики до справжнього поля війни. Еммануель Макрон у білій сорочці з коміром-стійкою. Маріо Драгі у светрі. Олаф Шольц у джинсах та чорній сорочці з короткими рукавами, яка вже не в моді.

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Вночі троє політиків зійшлися у купі французького президента, коли українські прикордонники зупинили поїзд для перевірки паспортів присутніх. Європейські лідери проговорили не менше ніж півтори години.



Фото: La Repubblica

Навіщо їдуть в Україну

Попри розбіжності, політики все ж таки вирішили об'єднатися навколо президента України, який протистоїть російському "царю". Вони їдуть до Зеленського, щоб сказати йому, що путінські бомби не зупинять розвиток України, навіть якщо Берлін наполягає на переговорах, а Драгі здається непримиреннішим. Вони хочуть заявити, що "не може бути нав'язаного миру".

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Потяг має прибути до Києва вранці 16 червня. Поїздка, яку не було оголошено з міркувань безпеки, відбудеться за день до того, як Європейська комісія випустить рекомендацію про статус України як кандидата в члени ЄС.

Перша мета візиту політиків полягає в тому, щоб продемонструвати підтримку Україні та спробувати подолати критику з боку президента Зеленського за обмежене та повільне постачання зброї.