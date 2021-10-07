Штормовий вітер – синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Синоптики дали прогноз на 8 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні в п'ятницю, 8 жовтня, можливе погіршення погодних умов – пориви вітру будуть до 15-20 м/с.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України.

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"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні", – пишуть в ДСНС.

Так, завтра в південно-східній частині країни будуть пориви вітру 15-20 м/с. До того ж, синоптики передають перший рівень небезпеки – жовтий.

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Коли в Україні увімкнуть опалення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що опалення в Україніувімкнуть тоді, коли протягом трьох днів буде зафіксована середньодобова температура нижче 8 градусів тепла.

Шмигаль зазначив, що це передбачено законом, і додав, що підготовка до опалювального сезону в Україні майже завершилася.

За словами глави Кабміну, в підземних сховищах України наразі міститься 18,8 млрд кубометрів газу, а коштів для закупівлі додаткових обсягів блакитного палива – достатньо.

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