Штурм Бердянська продовжується – окупанти атакують об'єкти інфраструктури (відео)

Армія РФ продовжує атакувати Бердянськ / Колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явилось відео атаки агресора на Бердянськ. Потужні удари завдають по морському торговому порту.

Реклама

На кадрах видно сильний спалах у районі узбережжя. Після вибуху над портом утворюється хмара диму.

Як повідомляла раніше пресслужба Запорізької облдержадміністрації, війська РФ зайняли будівлі виконкому та Нацполіції. Виконувач обов'язків міського голови Бердянська Олександр Свідло повідомляв, що окупанти пропонували продовжити роботу міських органів влади, але під контролем озброєних людей.

Місцеве керівництво відхилило пропозицію та всім складом покинуло будівлю виконкому. Наразі, за словами Свідло, оперативний штаб продовжує працювати та координувати діяльність міських служб віддалено.