Жарти для дорослих до 1 вересня – що говорять в соцмережах про день знань

Початок навчального року викликає бурю емоцій у дітей і батьків. Колаж: "Сьогодні"
З 1 вересня в Україні традиційно розпочинається новий навчальний рік. Закінчилися літні канікули і юні українці йдуть в школу. Для першокласників 1 вересня стане першим в шкільному житті, а для старшокласників прийдешній навчальний рік буде важливим періодом підготовки до початку самостійного життя.
У перший навчальний день Київ "окупували" затори – всі їдуть в школу
Перший навчальний день нового шкільного сезону випав на середу. Ні для кого не секрет, що найважливіша мета цього дня для всіх школярів і їх батьків – не запізнитися в школу.
Станом на 10:00 в Києві утворилися пробки 5 балів, повідомляє Google Maps.
День знань: найсмішніші приколи і меми про школу і 1 вересня
День знань 1 вересня – свято не тільки для дітей, а й для батьків. "Сьогодні" зібрали для вас смішні приколи і меми про цей чудовий день:
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Кращі привітання з 1 вересня: малюнки і вірші.
Нагадаємо, що не можна робити 1 вересня, яке сьогодні свято і прикмети.
- Також синоптик розповіла про погоду 1 вересня. День знань під парасолькою.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: