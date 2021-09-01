Жарти для дорослих до 1 вересня – що говорять в соцмережах про день знань

Початок навчального року викликає бурю емоцій у дітей і батьків. Колаж: "Сьогодні"

З 1 вересня в Україні традиційно розпочинається новий навчальний рік. Закінчилися літні канікули і юні українці йдуть в школу. Для першокласників 1 вересня стане першим в шкільному житті, а для старшокласників прийдешній навчальний рік буде важливим періодом підготовки до початку самостійного життя.

У перший навчальний день Київ "окупували" затори – всі їдуть в школу

Перший навчальний день нового шкільного сезону випав на середу. Ні для кого не секрет, що найважливіша мета цього дня для всіх школярів і їх батьків – не запізнитися в школу.

Зараз затор в бік Києва від Борисполя – всі їдуть в школу?

Станом на 10:00 в Києві утворилися пробки 5 балів, повідомляє Google Maps.

День знань: найсмішніші приколи і меми про школу і 1 вересня

День знань 1 вересня – свято не тільки для дітей, а й для батьків. "Сьогодні" зібрали для вас смішні приколи і меми про цей чудовий день:

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