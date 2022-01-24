На всьому доведеться заощаджувати? Українці готуються до подорожчання продуктів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Переважна більшість українців вважають, що у 2022 році ціни на продукти зростуть.

Про це йдеться в опитуванні "Сьогодні", проведеному соціологічною компанією Gradus.

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Думки на заході та сході країни дещо різняться, але водночас більшість українців готова до подорожчання цін. Точно впевнені в майбутньому піднятті цін жителі Києва: 91,2% киян вважають, що ціни на продукти істотно зростуть.

Як відрізняється думка українців:

східні регіони – 93,6% упевнені у серйозному подорожчанні цін;

західні регіони – 89,5%;

північні регіони – 95,8%;

центральні регіони – 91,8%;

південні регіони – 89,8%.

Вагалися із відповідю близько 12% опитуваних.

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А що із комунальними послугами?

Тарифи на комунальні послуги подорожчали ще 1 січня 2022 року. Зокрема, змінилися ціни на газ, світло та воду. Влада пояснювала, що тарифи дорожчають через зростання прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, яка становить 6500 грн.

"Сьогодні" раніше розповідали, яка пенсія чекає на українців з маленькою зарплатою, і розбиралися, яка професія буде найзатребуванішою у 2022 році.