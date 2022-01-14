Сильний вітер та мокрий сніг: Україну накриє негода (карта)

Попри сніг та вітер в країні прогнозують "плюсову" температуру/Колаж: "Сьогодні"
У п'ятницю, 14 січня, всю Україну накриють опади. У порівнянні з попереднім днем, температура в країні підвищиться.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в усіх регіонах Україні прогнозують мокрий сніг з дощем. Вітер — північно-західний, 15-20 м/с.
На заході синоптики прогнозують 1-4 градуси тепла. На сході очікується від +1 до +4 градусів.
У північних регіонах – 0-4 градуси тепла. На півдні прогнозують від +1 до +5 градусів.
У Києві очікується мокрий сніг з дощем, 1-3 градуси тепла, а в Сімферополі теж прогнозують опади – від +3 до +5 градусів.
"Помаранчевий" рівень небезпеки
Сьогодні в Україні через сильний вітер оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки. Крім того, попри потепління, на дорогах буде ожеледиця.
"Причиною посилення вітру будуть виступати атмосферні фронти циклону FAMKE, які переміщуватимуться територією України протягом наступної доби", – пояснили синоптики.
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