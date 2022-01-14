Сильний вітер та мокрий сніг: Україну накриє негода (карта)

Попри сніг та вітер в країні прогнозують "плюсову" температуру/Колаж: "Сьогодні"

У п'ятницю, 14 січня, всю Україну накриють опади. У порівнянні з попереднім днем, температура в країні підвищиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні в усіх регіонах Україні прогнозують мокрий сніг з дощем. Вітер — північно-західний, 15-20 м/с.

На заході синоптики прогнозують 1-4 градуси тепла. На сході очікується від +1 до +4 градусів.

У північних регіонах – 0-4 градуси тепла. На півдні прогнозують від +1 до +5 градусів.

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У Києві очікується мокрий сніг з дощем, 1-3 градуси тепла, а в Сімферополі теж прогнозують опади – від +3 до +5 градусів.

"Помаранчевий" рівень небезпеки

Сьогодні в Україні через сильний вітер оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки. Крім того, попри потепління, на дорогах буде ожеледиця.

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"Причиною посилення вітру будуть виступати атмосферні фронти циклону FAMKE, які переміщуватимуться територією України протягом наступної доби", – пояснили синоптики.

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