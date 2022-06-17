Синоптики попередили українців про погіршення погоди

Погода не потішить українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 18 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, не надто потішить. У деяких регіонах можливі короткочасні дощі та грози. Водночас температура повітря сягне максимум 27 градусів тепла. Незважаючи на помірно теплу погоду, необхідно взяти з собою парасольку, щоб не намокнути та не застудитися. Так, нельотну погоду прогнозують у Чернігові, Сумах, Харкові, Луганську, Донецьку, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, Черкасах, Кропивницькому, Херсоні, Одесі та Миколаєві.

Якою буде погода в Україні та Києві завтра, 18 червня?

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За даними синоптиків, 18 червня дощі з грозами очікуються у всіх південних, центральних, північних та східних регіонах України, за винятком Києва. Середня денна температура у вказаних областях становитиме від 22 до 28 градусів тепла.

У всіх інших регіонах України синоптики обіцяють теплу та суху погоду, а повітря вдень прогріється до 23-27 градусів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві опадів не передбачається, хіба що вночі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.

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Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

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Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.