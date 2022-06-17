Синоптики заявили про небезпечні сюрпризи від погоди

В Україну йде негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 17 червня не дуже порадує. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють на території дощі з грозами. Також очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. Так, парасольку із собою необхідно взяти жителям Вінницької, Житомирської, Київської та Чернігівської областей. Крім того, прогнозують перший рівень небезпеки – жовтий.

Ось якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 17 червня.

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У західних областях, вдень місцями та у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях буде короткочасний дощ та гроза. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У західній частині переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вдень під час грози шквали вітру досягнуть 15-20 м/с, в окремих районах очікується град.

Температура вночі 10-15°С, вдень 22-27°С, у західних областях 18-23°С.

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На Київщині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в області вночі 10-15°С, вдень 22-27°С, а в Києві вночі 13-15°С, вдень близько 25°С.

Крім того, синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Так, 17 червня у західних областях будуть грози, вдень під час грози шквали 15-20 м/с, в окремих районах град. Також буде перший рівень небезпеки – жовтий.

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У багатьох регіонах у цей день очікується дощ

На Київщині буде дощ

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.