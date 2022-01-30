Ситуація загострюється. В Україні за добу виявили понад 24 тис. нових COVID-випадків

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні за добу 29 січня зафіксовано 24 508 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 12 843 менше, ніж 28 січня.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3692 особи;
- летальних наслідків – 94;
- одужало – 3145 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 4 042 469 осіб;
- одужали – 3 618 402 особи;
- летальних наслідків – 100 125.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1058;
Вінницька область – 986;
Волинська область – 395;
Дніпропетровська область – 688;
Донецька область – 643;
Житомирська область – 2013;
Закарпатська область – 439;
Запорізька область – 394;
Івано-Франківська область – 1664;
Київська область – 644;
Кіровоградська область – 214;
Луганська область – 264;
Львівська область – 3043;
Миколаївська область – 486;
Одеська область – 1175;
Полтавська область – 306;
Рівненська область – 1172;
Сумська область – 1554;
Тернопільська область – 884;
Харківська область – 1722;
Херсонська область – 448;
Хмельницька область – 1883;
Черкаська область – 541;
Чернівецька область – 924;
Чернігівська область – 968.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Шість областей України можуть потрапити до червоної зони, і зовсім скоро
Найближчими тижнями Україна вийде на пік захворюваності на COVID-19. Ще шість областей можуть потрапити до червоної зони карантину вже дуже скоро. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч людей на добу. За його словами, до червоної зони потраплять регіони, у яких найнижчий рівень вакцинації населення.
"Найвищий ризик швидкого переходу в червоний рівень епіднебезпеки зараз мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", – повідомив він.
Івано-Франківська та Рівненська області вже у червоній зоні. Ляшко зазначив, що у цих регіонах низький рівень вакцинації – 36% та 42% дорослого населення відповідно.
За словами міністра, регіони-лідери з вакцинації перебувають у жовтому рівні епіднебезпеки і мають один із найнижчих рівнів госпіталізації та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.
Це місто Київ, Київська і Полтавська області. Вони демонструють рівень 53-75% вакцинованого дорослого населення з повним курсом щеплень.
Чи буде тотальний локдаун
"Локдаун вводити не будемо. Україна працює в адаптивному карантині, який доказав свою ефективність у 2021 році, коли ми проходили дві хвилі. Він тоді показав, що у першу хвилю 10 областей не заходили взагалі у червоний рівень епідеміологічної небезпеки, восени шість областей не зайшли", – сказав Ляшко.
Міністр пояснив, що у всіх регіонах дуже відрізняється ситуація з коронавірусом, тому запроваджувати одні правила для всіх буде невиправдано та неефективно.