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Ситуація напружена: бойовики на сході готують провокації (відео)

Володимир Козир
10 лютого, 00:53
Російські найманці хочуть просунутись вперед та закріпитись ближче до українських позицій

На Донбасі окупанти намагаються просунутися ближче до позицій Збройних сил. Такі спроби спостерігають армійці у Старогнатівці, розташованій за 30 кілометрів від українсько-російського кордону. Що думають військові на передовій про маневри ворога і загрозу вторгнення — розпитав військовий кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.

Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні".

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Яка ситуація на фронті?

До українських позицій диверсанти сунуться, щойно сонце сідає. Бійці не виключають, що окупанти хочуть просунутись вперед та закріпитись ближче до позицій наших армійців.

"Зміцнюються, посилюються, можливо, готують якісь провокації", — каже військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Біля Старогнатівки відстані між позиціями наших військових та ворогом надто великі. Тож стрілецької зброї найманці проти армійців не застосовують. А от більший калібр тут замість "доброго дня" та "вечора".

"Все буває, але ми до всього готові. Скажуть "вперед" — підемо вперед. Назад не підемо, такої команди не буде", — наголосив військовослужбовець ЗСУ Богдан.

Богдан на війні від самого початку. Як і його побратими, про можливу нову агресію Росії дізнається з новин. Багатьох людей у нашій країні цікавить — що про це все думають бійці на передовій. Насправді здебільшого про це не думають взагалі.

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"Я не знаю, для когось війна може і починається, а ми вже воюємо вісім років. Ми готуємось, удосконалюємося, передаємо навички молодим. Ми готові. Тож можете спокійно займатися своєю справою, а ми тут зробимо своє", — зазначив військовослужбовець ЗСУ Богдан.

Від цих позицій до російського кордону якихось три десятки кілометрів. Якщо окупанти надумають нову агресію, то ці хлопці відчують чи не першими. Але точно ніхто не побіжить.

Загроза російської агресії

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