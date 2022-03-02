Ситуація напружена: названі найнебезпечніші напрямки в Київській області

Техніку ворога розгромили у Бучі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Київської ОДА Олексій Кулеба назвав найнебезпечніші напрями в області. У регіоні ситуація залишається досить напруженою.

Про це він написав в своєму Facebook.

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Найнебезпечніші напрямки:

Житомирська траса;

Буча-Ірпінь-Гостомель;

північ Вишгородського району.

"Загарбники продовжують накопичувати велику кількість військ та техніки. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами", – повідомив Кулеба.

Ситуація по районах

Бучанський район. Уся територія району контролюється. Найбільш важка ситуація в Бородянці та Гостомелі. У Бородянці в результаті обстрілів та авіаударів великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. Є ймовірність, що під завалами перебувають люди. В Гостомелі періодичні бої. Отримали інформацію про формування нових колон загарбника. Зранку відбувся арьобстріл в Гостомелі та Ірпіні.

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Фастівський район. Усі 9 громад під контролем. Інфраструктура ціла. Руйнування відсутні. ЗСУ та Тероборона відпрацювують диверсантів загарбника.

Білоцерківський район. Перебуває під контролем Білоцерківської військової адміністрації. Цілодобово працює штаб Територіальної оборони. Ввечері 1 березня Біла Церква зазнала обстрілів ракетами. Два вибухи. Жертв немає.

Вишгородський район. Ситуація напружена, проте контрольована. Північ району окупована ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. На окупованій території немає світла, води, перебої зі зв’язком, немає підвозу продуктів. Йде постійне перегрупування сил загарбника. Активних бойових дій протягом ночі не зафіксовано.

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Бориспільський район. Усі громади під контролем.

Броварський район. Усі 8 тергромад під контролем. Здійснюється патрулювання та працюють блок-пости. Спостерігається скупчення ворожої техніки. Об’єктів критичної інфраструктури – не порушено.

Обухівський район. Ситуація контрольована. Усі територіальні громади під контролем. Йдуть роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги мирному населенню.

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