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Ситуація покращується? "Червону" зону карантину залишать ще дві області

Інна Собора
13 грудня, 10:16
Найближчим часом збереться Державна комісія з питань ТЕБ та НС для розляду цього питання

Зараз в "червоній" зоні 10 областей України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ще дві області в Україні можуть покинути "червону" зону карантину вже найближчим часом. Таким чином в ній залишиться 8 регіонів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

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За його словами, 5 тижнів поспіль в Україні знижуються показники захворюваності на коронавірус.

"За минулий тиждень було зареєстровано 61 210 випадків. Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області – Вінницьку та Хмельницьку", – сказав він.

МОЗ вже зробило відповідне подання до Кабміну про скликання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

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Карантинні зони в Україні 13 грудня

"Червона зона"

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернігівська (області).

"Помаранчева зона"

  • Донецька,
  • Закарпатська
  • Одеська (області).

"Жовта зона"

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  • м. Київ
  • Дніпропетровська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька (області).

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