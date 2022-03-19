Викрадають людей та змушують їздити з білими прапорами. Що творять окупанти на Херсонщині

Окупанти захопили населені пункти Херсонської області / Фото: Колаж: Сьогодні

У Херсонській області почастішали випадки викрадення людей. Російські окупанти беруть у полон місцевих чиновників, активістів, журналістів, військових та членів їхніх сімей.

Про це повідомила кореспондентка в загальному ефірі телеканалів.

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Крім викрадення секретаря Новокаховської міськради Дмитра Васильєва, відомо про ще шість подібних випадків. Окупанти відпустили мера Скадовська Олександра Яковлєва, нині він продовжує роботу. Проте про долю секретаря Скадовської міськради Юрія Палюха нічого не відомо.

"Херсонська область у повній блокаді, неможливо виїхати у будь-якому напрямку, крім тимчасово окупованого Криму. Люди намагаються дочекатися "зеленого коридору", щоб виїхати на мирну територію України. У нас немає продуктів, продовольства, особливі проблеми з медикаментами", – сказала журналістка.

Окупанти плодять фейки в регіоні

Окупанти намагаються задобрити місцевих жителів за допомогою "гуманітарної допомоги", але безуспішно. У Мережі вже поширюють відео, де люди беруть продукти у військових. Однак це масовка, привезена спеціально для сюжетів пропагандистів. Крім того, у соцмережах показали фото, як у транспорт окупантів сідає багато людей.

Місцева влада просить мешканців не спілкуватися з окупантами і без потреби не виходити на вулицю. У деяких районах військові РФ патрулюють вулиці, обмежують рух та дозволяють авто їздити лише з білими прапорами. Таким чином вони хочуть створити ще один фейк – нібито місцеві не чинять опору.

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Окупанти беруть у полон українців

Увечері 15 березня російські окупанти вчинили погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон українських волонтерів і працівників міськради. Вони до кінця допомагали місцевим жителям під обстрілами. Коли військові РФ виїжджали, вони викинули паспорти людей та інші документи.

Того ж дня окупанти взяли в заручники українського рятувальника Олексія Данченка у місті Гостомелі Київської області, коли він евакуйовував мирних жителів.

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