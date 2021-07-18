Скандал з ПЛР-тестами у "Борисполі". В аеропорту закидають побори приватній компанії

В аеропорту "Бориспіль" відреагували на скандал з виявленою корупційною схемою на ПЛР-тестах, про яку напередодні повідомив у Мережі журналіст.

У коментарях до опису проблеми заступниця керівника відділу зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ аеропорту Юлія Красовська пообіцяла перевірку викладених фактів починаючи з понеділка.

Водночас Красовська вказала на кілька моментів, які можуть говорити про непричетність співробітників аеропорту.

"В аеропорту" Бориспіль "на стійках реєстрації пасажирів обслуговують не завжди працівники аеропорту. Наприклад, у згаданій вами авіакомпанії власна хендлінгова служба, і це не працівники аеропорту. Щодо тестів. Аеропорт "Бориспіль" пропонує зробити тестування на 2-му поверсі терміналу D. Саме за цю послугу ми, як аеропорт, можемо відповідати в частині забору біоматеріалу. Компанія, про яку ви згадуєте, це приватна компанія. І це не співробітники аеропорту", – зазначає представниця "Борисполя".

У коментарях до посту люди пишуть, що випадок не поодинокий.

Нагадаємо, співробітників аеропорту "Бориспіль" звинуватили в корупційній схемі – нібито вони зволікають на здаванні ПЛР-тесту, а потім пропонують за $150 купити негативний результат тесту на коронавірус.

Про незвичайного контрабандиста, який намагався провезти через "Бориспіль" діаманти, дивіться в сюжеті: