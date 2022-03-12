Скільки дітей в Україні загинуло через російських окупантів: моторошна статистика

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За 16 днів війни Росії проти України загинуло щонайменше 79 дітей, майже 100 отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook.

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За даними Офісу генпрокурора, найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Цифра загиблих і постраждалих дітей не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.

"Наразі зруйновано понад 280 навчальних закладів – 9 із них знищені повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській – 28, в Києві – 17 та більше 10 закладів дитячих лікувальних установ. В середньому за час війни окупантом щоденно руйнується 17 навчальних закладів. Відтак 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів", – йдеться у повідомленні.

Ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини проти дітей, вчинені збройними силами РФ.

Кричущі злочини окупантів проти дітей

В Офісі генпрокурора нагадали п'ять фактів воєних злочинів щодо дітей:

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м. Чугуїв, 24 лютого. Антон, 2008 р.н. Вбитий у житловому будинку уламком снаряду збройних сил РФ під час обстрілу аеродрому.

м. Охтирка, 25 лютого. 2 травмовані дитини, 1 з яких померла в лікарні. Тяжкі травми внаслідок обстрілів житлових кварталів військовими РФ.

с. Гурівщина, с. Бузова, 28 лютого. Ростислав 2008 р.н. Вбитий уламком снаряду збройних сил РФ під час утечі з родиною від ворожих танків, які обстрілювали будинки мирних жителів.

м. Маріуполь, 6 березня, 9 березня. Троє людей загинуло та ще 17 постраждало через бомбардування військами РФ дитячої лікарні. Раніше була підтверджена смерть хлопчика 2 років від поранень внаслідок обстрілу та дівчинки 6 років від зневоднення.

м. Київ, лікарня "Охматдит", 26 лютого, 6 березня. Обстріл 26 лютого та збита крилата ракета 6 березня. Через обстріл дитячої лікарні онкохворі діти не можуть отримувати належне лікування в бомбосховищах, а лікарі – виїжджати на виклики, що коштувало життя 2 дітей, які померли від поранень снарядами.

Родини з дітьми залишають Україну через війну

За даними ЮНІСЕФ, понад 1 млн дітей залишили Україну після оголошення Росією війни.

Більшість людей зі своїми дітьми виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

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