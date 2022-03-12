Скільки дітей в Україні загинуло через російських окупантів: моторошна статистика

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За 16 днів війни Росії проти України загинуло щонайменше 79 дітей, майже 100 отримали поранення.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Facebook.
За даними Офісу генпрокурора, найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Цифра загиблих і постраждалих дітей не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.
"Наразі зруйновано понад 280 навчальних закладів – 9 із них знищені повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській – 28, в Києві – 17 та більше 10 закладів дитячих лікувальних установ. В середньому за час війни окупантом щоденно руйнується 17 навчальних закладів. Відтак 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів", – йдеться у повідомленні.
Ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини проти дітей, вчинені збройними силами РФ.
Кричущі злочини окупантів проти дітей
В Офісі генпрокурора нагадали п'ять фактів воєних злочинів щодо дітей:
- м. Чугуїв, 24 лютого. Антон, 2008 р.н. Вбитий у житловому будинку уламком снаряду збройних сил РФ під час обстрілу аеродрому.
- м. Охтирка, 25 лютого. 2 травмовані дитини, 1 з яких померла в лікарні. Тяжкі травми внаслідок обстрілів житлових кварталів військовими РФ.
- с. Гурівщина, с. Бузова, 28 лютого. Ростислав 2008 р.н. Вбитий уламком снаряду збройних сил РФ під час утечі з родиною від ворожих танків, які обстрілювали будинки мирних жителів.
- м. Маріуполь, 6 березня, 9 березня. Троє людей загинуло та ще 17 постраждало через бомбардування військами РФ дитячої лікарні. Раніше була підтверджена смерть хлопчика 2 років від поранень внаслідок обстрілу та дівчинки 6 років від зневоднення.
- м. Київ, лікарня "Охматдит", 26 лютого, 6 березня. Обстріл 26 лютого та збита крилата ракета 6 березня. Через обстріл дитячої лікарні онкохворі діти не можуть отримувати належне лікування в бомбосховищах, а лікарі – виїжджати на виклики, що коштувало життя 2 дітей, які померли від поранень снарядами.
Родини з дітьми залишають Україну через війну
За даними ЮНІСЕФ, понад 1 млн дітей залишили Україну після оголошення Росією війни.
Більшість людей зі своїми дітьми виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.
"Кількість переміщених дітей вражає, що свідчить про те, наскільки безпрецедентною стала ситуація для дітей та сімей в Україні. Діти залишають усе звичне і знайоме у пошуках безпеки. Це розриває серце", – сказав регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Афшан Хан.