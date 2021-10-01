Скільки днів відпочиватимуть українці в жовтні

Також українців в жовтні чекає скорочений на одну годину передсвятковий робочий день. Колаж "Сегодня"

Українців чекають довгі вихідні дні вже в наступному місяці – жовтні.

Коли і скільки будемо відпочивати повідомляє ТСН.ua.

Вихідні

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Довгі вихідні приурочені святкуванню Дня захисника і захисниці України, який відзначається 14 жовтня. Також 14 жовтня відзначає День козацтва і День створення УПА.

Ця дата випадає на четвер, тому п'ятниця, 15 жовтень, буде неробочим вдень. Відпрацювання переноситься на наступну суботу, 23 жовтня. Тому на громадян чекає аж 4 вихідних. Крім того, традиційні вихідні в суботу та неділю ніхто не відміняв. Тому 2 і 3, 9 і 10, 24, 30 і 31 жовтня будемо відпочивати. Всього в жовтні 20 робочих днів і 11 святкових і вихідних.

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Також українців в жовтні чекає скорочений на одну годину передсвятковий робочий день – середа, 13 жовтня.

Нагадаємо, що в останню неділю жовтня в Україні щорічно відбувається перехід на зимовий час . В 2021 році переведення стрілок годинника на 1 годину назад відбудеться в ніч з 30 на 31 жовтня о 4 годині ранку.

Ханука, Курбан-байрам і День Перуна – ці п разднікі незабаром можуть стати офіційними вихідними в Україні . На обговорення громадськості пропонують законопроєкт про перегляд червоного календаря.