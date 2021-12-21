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Скільки ще будемо носити маски і як на це впливає "Омікрон"? У МОЗ відповіли

Інна Собора
21 грудня, 15:07
Говорити про відміну маскового режиму зарано – в країні має сформуватися колективний імунітет

На фоні приходу в Україну "Омікрону" питання використанням маски ще актуальніше. / Фото: Колаж: Сьогодні

Незалежно від того, пройшла людина повний курс щеплення проти COVID-19 чи ні, маски продовжують ефективно захищати людей від вірусу. При цьому це стосується як тих, хто їх використовує, так і для людей, які перебувають поруч.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Медичні маски дозволяють уникнути інфікування коронавірусною хворобою та унеможливити передачу вірусу.

Чому маски потрібно носити всім

  • Маски захищають здорових людей від інфікованих. Йдеться як і про тих, хто переносить COVID-19 із вираженими симптомами, так і про безсимптомних хворих. Саме тому використання маски – це турбота не лише про себе, а й про тих, кого ненароком можна інфікувати коронавірусною хворобою.
  • Допоки в Україні не сформований колективний захист від коронавірусної хвороби, ризик інфікуватися залишається, тому маски мають носити всі без виключення.
  • Правильне використання медичної маски у поєднанні із вакцинацією максимізує захист від нових, більш небезпечних штамів COVID-19. Особливо, коли йдеться про "Омікрон", який поширюється значно швидше, ніж відомі раніше штами.

Важливо: якщо маска одягнена неправильно, тобто не прикриває ніс та рот, жодного захисту вона не дає.

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Статистика коронавірусу в Україні

За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6029 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 390, медпрацівників – 180). Це на 3493 випадки більше, ніж добою раніше.

Минулої доби госпіталізували 1061 особу, а летальних випадків – 346. Крім цього, 18 850 осіб одужали.

За весь час пандемії в Україні померли 93 608 осіб. Усього проведено 16 532 593 ПЛР-тестування.

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