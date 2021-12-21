Скільки ще будемо носити маски і як на це впливає "Омікрон"? У МОЗ відповіли

На фоні приходу в Україну "Омікрону" питання використанням маски ще актуальніше. / Фото: Колаж: Сьогодні

Незалежно від того, пройшла людина повний курс щеплення проти COVID-19 чи ні, маски продовжують ефективно захищати людей від вірусу. При цьому це стосується як тих, хто їх використовує, так і для людей, які перебувають поруч.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Медичні маски дозволяють уникнути інфікування коронавірусною хворобою та унеможливити передачу вірусу.

Чому маски потрібно носити всім

Маски захищають здорових людей від інфікованих. Йдеться як і про тих, хто переносить COVID-19 із вираженими симптомами, так і про безсимптомних хворих. Саме тому використання маски – це турбота не лише про себе, а й про тих, кого ненароком можна інфікувати коронавірусною хворобою.

Допоки в Україні не сформований колективний захист від коронавірусної хвороби, ризик інфікуватися залишається, тому маски мають носити всі без виключення.

від коронавірусної хвороби, ризик інфікуватися залишається, тому маски мають носити всі без виключення. Правильне використання медичної маски у поєднанні із вакцинацією максимізує захист від нових, більш небезпечних штамів COVID-19. Особливо, коли йдеться про "Омікрон", який поширюється значно швидше, ніж відомі раніше штами.

Важливо: якщо маска одягнена неправильно, тобто не прикриває ніс та рот, жодного захисту вона не дає.

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Статистика коронавірусу в Україні

За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6029 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 390, медпрацівників – 180). Це на 3493 випадки більше, ніж добою раніше.

Минулої доби госпіталізували 1061 особу, а летальних випадків – 346. Крім цього, 18 850 осіб одужали.

За весь час пандемії в Україні померли 93 608 осіб. Усього проведено 16 532 593 ПЛР-тестування.

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