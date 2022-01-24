Скільки коштує проїзд у найбільших містах України: порівнюємо ціни

Ціна проїзду в громадському транспорті в містах відрізняється на кілька гривень / Колаж "Сьогодні"
У Києві обговорюють можливе подорожчання проїзду, яке мало відбутися з 1 січня 2022 року. У містах України досі ціна на проїзд у громадському транспорті становить у середньому 10 гривень.
Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, скільки коштує проїзд у найбільших містах країни.
Львів
Вартість разового квитка для проїзду в електротранспорті, якщо купувати його у водія, становить 15 гривень. Проїзний на місяць коштуватиме 420 гривень.
Якщо купити квиток за 10 гривень, передбачається можливість пересадки протягом 40 хвилин, проте якщо купувати квиток у водія, то ця можливість буде скасована.
Харків
У Харкові ціна проїзду в громадському транспорті трохи менша. У метро квиток коштує 5 гривень, у трамваї та тролейбусі потрібно заплатити 4 гривні, а в маршрутках – від 6 до 7 гривень.
Одеса
Ціна проїзду в міських автобусах загального користування в Одесі становить 5 гривень. Однак у мерії розглядають питання щодо затвердження нової вартості проїзду. Її хочуть підняти до 10 гривень, повідомляє Думська.
А ось у трамваях та тролейбусах тариф становить від 7 до 8 гривень.
Дніпро
Проїзд в автобусах та маршрутках Дніпра коштує 10 гривень. Проте на деяких маршрутах з невеликою відстанню проїхати можна за 8 чи 9 гривень. На окремих маршрутах ціна поїздки сягає 12 гривень.
У Києві може зрости ціна проїзду в метро?
У Києві може різко подорожчати проїзд у метро – до 22 гривень. Люди активно обговорюють можливе подорожчання проїзду, яке мало відбутися з 1 січня 2022 року. Поки що це питання відклали.
У КМДА заявили, що столиця змушена підвищити вартість проїзду, щоб забезпечити стабільну роботу транспорту та безпечне перевезення пасажирів.
Одна поїздка в метро коштуватиме 22 гривні, якщо придбати разовий білет.
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