Скільки коштують збиті захисниками України винищувачі та спалені танки РФ: вражаючі цифри

Військові ЗСУ знищують техніку ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники з початку війни знищили російської військової техніки на 3 млрд доларів. Серед цієї техніки – 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин.

Про це пише пресслужба Національної гвардії України.

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Таку оцінку провело видання Forbes Україна.

Яка вартість техніки?

"У ході війни українська армія знищила російської військової техніки на суму 331,2 млрд рублів, або на близько 3 млрд доларів", – йдеться у повідомленні.

Така вартість є приблизною, тому що Forbes брав вартість одиниці техніки у відкритих джерелах. Наприклад, ціна танка в розрахунках – 4 млн доларів, за такою ціною РФ постачала танки в Алжир у 2006 році.

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Що знищили?

Серед цієї техніки – 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та 939 бойових броньованих машин (ББМ). Зокрема, зруйновані танки коштували Росії $1 млрд, а ББМ – $0,6 млрд, літаки та гелікоптери разом – 1,1 млрд доларів.

Поки що невідомо, які саме літаки були збиті. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за 11 млн доларів, Су-30 – 33 млн доларів, Су-34 – 36 млн доларів.

ЗСУ також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Васильковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по 86 млн доларів.

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Окупанти зазнають великих втрат

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

"Контратакують окупантів під Харковом, тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас… Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили у найстрашнішому сні. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тис. убитих російських військових – це хлопці 18-20 років, майже діти. Солдати, яким не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. Росія точно могла б дати цим своїм людям щось інше, крім смерті", – наголосив очільник держави.

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